Alerta: Há uma SMS em nome da Galp que deve apagar…

Os esquemas fraudulentos online são de vários tipos e por isso toda a atenção e alertas são importantes. A Galp alertartou recentemente para uma fraude informática (Phishing) que começou a circular por mensagens de SMS, desde o passado dia 30 de agosto 2023.

SMS tem dados para pagamento de fatura (que não existe)

As SMS "enganadoras" utilizam indevidamente a marca Galp para tentar levar as vítimas a que efetuem pagamentos fraudulentos. A marca sugere que apague as mensagens em questão e não as reencaminhe.

A Galp relembra que não solicita dados financeiros ou pessoais por e-mail e comunica com os seus clientes apenas através dos seus canais oficiais, para os diversos serviços que presta.

Segundo refere o Centro Nacional de Cibersegurança, o phishing é um tipo de ataque em que se usam técnicas de engenharia social para capturar informação sensível de uma vítima através de email. Um agente de ameaça que utilize este tipo de ataque procura enganar os recetores de emails para que estes disponibilizem informação sensível através do clique em anexos e/ou URL maliciosos ou da partilha de dados em páginas fraudulentas. Para o efeito, o atacante simula uma marca credível ou personifica alguém de confiança.

Quando esta técnica é utilizada através de SMS, dá pelo nome de smishing e, por telefone (voz), de vishing. Esta técnica também pode ser usada através de mensagens instantâneas em aplicações de redes sociais