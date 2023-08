Sabe que pode levantar dinheiro sem cartão numa caixa Multibanco?

Sabia que em Portugal pode levantar dinheiro sem cartão? É verdade, para tal basta que tenha a app MB WAY e depois faça o scan do código QR. É simples, prático e seguro.

O MB WAY é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos. Para começar a usar o MB WAY, pode aderir através da app, ou através do MULTIBANCO. Basta associar o seu cartão ao seu número de telemóvel, e definir o seu PIN MB WAY!

O levantamento MB WAY é uma funcionalidade da app MB WAY que permite o levantamento de dinheiro, nas Caixas Automáticas da Rede MULTIBANCO, sem necessidade de utilização de um cartão bancário. Pode usar um código ou simplesmente fazer o scan do código QR apresentado para Utilizar o Multibanco.

Como utilizar o MULTIBANCO via app

Clicar na tecla verde do MULTIBANCO e escolher a opção “Utilizar MULTIBANCO” Abrir a app MB WAY, escolher o cartão que pretende usar e selecionar a opção “Utilizar MULTIBANCO” Ler o QR CODE, com a app MB WAY, que está no ecrã do MULTIBANCO, e colocar o PIN MB WAY na app Pode usar as operações MULTIBANCO que pretender

Esta é sem dúvida uma funcionalidade interessante que dispensa a utilização do cartão físico.