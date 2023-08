O Chrome tem um papel importante na estratégia da Google para atrair utilizadores para os seus serviços. Assim, é normal que receba melhorias e novidades para o tornar ainda melhor e mais útil. A mais recente descoberta veio mostrar que o Chrome vai permitir a partilha de passwords, mas com quem lhe diz algo, ou seja, a família.

Das muitas funcionalidades que a Google estará a preparar para o Chrome, há uma que se destaca há vários meses. Falamos da partilha de passwords, que tem surgido com frequência no código deste browser, ainda que sem qualquer informação oficial.

A opção para enviar as passwords está acessível, mas sem que se perceba como irá funcionar esta novidade e em que cenários poderá ser usada. Isso muda agora, segundo foi partilhado no Twitter/X. Tudo terá ficado mais claro com o novo código presente.

It is now clear how the password sharing feature will work in Chrome, initially it will be possible to share passwords only with members of a "Google family group", if you don't know what family groups are, here they explain it https://t.co/cWlnhrq8Eehttps://t.co/LgCxUOixhB — Leopeva64 (@Leopeva64) August 30, 2023

Sabe-se agora que esta capacidade será atribuída para a partilha de passwords com outros elementos de uma família Google. Assim, e de forma simples, estas contas vão estar espalhadas e acessíveis a todos os elementos que estiverem associados.

Por agora estamos ainda longe de ver esta novidade a funcionar, mas o seu código está já nas versões Canary do Chrome. O botão de partilha já pode ser visto, mas a verdade é que apenas permite ver uma mensagem de erro ao tentar partilhar as passwords com uma conta que não pertença a uma família Google.

After clicking the "Share" button, a dialog will show you the members of your family group and you will be able to share the password with any of those members, unfortunately this still doesn't work: pic.twitter.com/QBLqlaKDU1 — Leopeva64 (@Leopeva64) August 30, 2023

Como sempre, espera-se que a Google avance com o desenvolvimento desta funcionalidade e que a coloque disponível para testes e breve. A partir desse momento, será rápido até que seja alargado a todos e que assim possam ser partilhadas as passwords, num contexto limitado e controlado.

Quando a partilha de passwords no Chrome for uma realidade, será muito mais simples enviar contas, sem terem de ser efetivamente disponibilizadas. Vão estar no browser da Google, de forma automática e pronta a serem usadas. Com todos os elementos de segurança presentes, como a Google nos habituou, esta será mais um exclusivo desta proposta.