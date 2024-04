O Chrome do Android quer mudar e tentar aos utilizadores as melhores funcionalidades. Isso passa por garantir uma gestão dos separadores e outros elementos mais eficiente, ao mesmo tempo que os tornam mais simples de usar. Agora, e para ajudar neste processo, o Chrome do Android quer ajudá-lo a gerir todos os separadores que tem abertos no browser.

Chrome do Android quer ajudar a gerir separadores

A Google tem no seu browser um dos principais ativos de todo o seu ecossistema. O Chrome está presente em quase todos os sistemas, com diferentes versões, permitindo que os utilizadores façam a gestão dos seus separadores, agrupando-os ou mantendo-os separados e completamente funcionais.

Como manter este browser é uma tarefa constante e as novidades são sempre esperadas, a Google resolveu criar mais uma novidade. Esta vai garantir uma gestão muito mais inteligente dos separadores abertos, em especial dos que o utilizador tem presentes há mais tempo.

Do que é possível saber, a Google está a trabalhar num novo recurso de "organização de separadores" conforme referenciado no código do Chromium. A descrição inicial do recurso diz: "permite o arquivar automático e a exclusão de separadores inativos".

Browser vai dar informações extra aos utilizadores

Esta novidade ainda não está funcional, mas que foi já encontrada nos repositórios de código do browser da Google. As primeiras partes desta implementação estão já na versão Canary, mostrando que em breve poderá ser experimentada por todos os que usam esta versão de testes do browser da Google no Android.

O desenvolvimento feito mostra que a Google está também a trabalhar numa maneira de os utilizadores visualizarem também esses separadores antigos e arquivados. Esta lista deverá oferecer a possibilidade de restaurar ou excluir permanentemente qualquer um dos separadores antigos.

Espera-se ainda que o Chrome venha a ser mais interativo com os utilizadores e recomendar os separadores que devem ser fechados ou eliminados. Com esta gestão mais eficiente, e com menos elementos abertos, será possível poupar recursos do Android e assim ter este sistema mais fluído e funcional.