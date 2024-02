Samsung: nova pesquisa Google para Android vai demorar a chegar a novos smartphones

A chegada do Galaxy S24 da Samsung trouxe ao mundo uma novidade única da Google. Falamos do circundar para pesquisar, que traz a pesquisa para qualquer pesquisa, usando apenas imagens. Se, entretanto, chegou também ao Pixel 8, as notícias para os demais equipamentos não são boas. Tudo aponta para que o circular para pesquisar só chegue no final do ano a mais smartphones.

Com a IA presente no Galaxy S24, a Samsung quer simplificar muita da forma como os dados e a informação são apresentados. Esta inteligência permite fazer coisas como retocar imagens, responder a emails ou simplesmente pesquisar de forma mais efetiva na Internet.

Uma das formas novas e mais interessantes para pesquisar é com recurso ao marcar do que querem pesquisar Para isso basta desenhar à volta do que queremos questionar, sendo direta a escolha do que se quer procurar e mais rápido o envio das mesmas para os servidores da marca.

Se até agora tudo aponta para ser um exclusivo dos Galaxy S24 e dos Pixel 8 da Google, a Samsung veio mostrar algo importante. Numa comunicação feita nos Países Baixos, ficou claro que ainda vai demorar tempo até que o circular para pesquisar esteja presente em mais smartphones com Android.

A mensagem partilhada é clara e, após revelar o sucesso das vendas do Galaxy S24, ressalva as capacidades de IA destes smartphones. Ao mesmo tempo, e na mesma página, é também revelado que apenas em outubro de 2024, aparentemente no dia 5, será aberto a mais smartphones.

A Samsung revelou ainda que este processo está parado e que não existem novidades para qualquer equipamento. A marca declarou "não haver desenvolvimentos ativos em andamento" para levar o circundar para pesquisar a mais marcas e a outros modelos de smartphones dos fabricantes.

Assim, este exclusivo da pesquisa da Google vai manter o seu estatuto e continuar neste estado por muito mais tempo. Claro que mesmo mais tarde não deverá estar à disposição de todos, dependendo sempre do hardware presente e disponível.