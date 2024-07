Galaxy Unpacked: que novidades estão a chegar aos smartphones dobráveis da Samsung?

Hoje é um dia especial para a Samsung. O seu Galaxy Unpacked chegou finalmente e há muitas novidades para serem reveladas. Os rumores têm revelado muito do que será apresentado, mas há sempre espaço para algumas surpresas. Vamos assim assistir ao Galaxy Unpacked e conhecer as novidades que estão a chegar aos smartphones dobráveis da Samsung.

Há já algum tempo que o próximo Galaxy Unpacked foi anunciado pela Samsung. Este será um evento dedicado aos smartphones dobráveis da marca e onde veremos estas propostas serem renovadas. Espera-se uma atualização importante e onde o hardware será renovado. A IA também deverá ser um elemento importante.

Assim, é normal que os Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 surjam como o elemento principal do evento, mas com espaço para ainda mais algumas novidades. Os novos smartwatches da Samsung devem também surgir, com uma proposta que vai mudar o mercado neste campo. Falamos do Galaxy Watch Ultra.

Siga então o Galaxy Unpacked da Samsung e descubra tudo o que a marca tem preparado e que vão voltar a marcar o mercado dos smartphones e dos dobráveis.