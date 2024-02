E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos o novo smart #3, demos conta do lançamento dos earphones Huawei FreeClip, do Polestar 4, e muito mais.

Já imaginou viver numa cidade tecnológica, revestida pelo verde das árvores, onde trabalha perto de casa e tem à sua disposição um vasto leque de opções de transporte? E além disso, preocupações como a criminalidade, que muitas vezes assolam as grandes cidades, são coisas do passado? Pois bem, há quem a queira tornar realidade. Conheça a Telosa.

A inconveniência de furar um pneu a meio de uma viagem é frustrante. Por isso, "por bem dos nossos pecados", a NASA desenvolveu um pneu que não fura; e, agora, há uma empresa que quer comercializá-lo.

Depois de lançar a primeira edição da sua consola de jogos portátil, agora a ASUS já anunicou que a nova ROG Ally 2 vai chegar ainda neste ano de 2024. Será mais um reforço para competir à séria com a Steam Deck da Valve?

Ainda que a aposta da Huawei continue a ser no campo do áudio, com propostas de excelência, a marca também arrisca em conceitos diferentes, como os novos FreeClip. Estes earphones primam por uma estética completamente diferente, rompendo a barreira do que é o padrão. Vamos conhecer os Huawei FreeClip e revelar o que esta estética única oferece em termos de áudio.

A convite da Soc. Com. C. Santos, o Pplware foi conhecer o mais recente elétrico da Smart. O smart #3, SUV coupé de cinco lugares 100% elétrico, está prestes a chegar a Portugal. O modelo é o segundo lançamento desde a renovação da marca, seguindo os passos do smart #1.

Já aqui temos referido por várias vezes que as restrições que os Estados Unidos impuseram à China têm dado ainda mais força para o país asiático se tornar cada vez mais independente. Como tal, recentemente o governo de Xi Jinping apresentou o seu primeiro supercomputador de Inteligência Artificial criado totalmente com componentes chineses. Vamos então ficar a conhecer melhor o Central Intelligent Computing Center.

A Polestar tem estado a preparar novidades e agora surgiu a mais recente. O Polestar 4 atingiu oficialmente dois mercados importantes esta quarta-feira. A marca lançou o seu novo SUV Coupe na Europa e na Austrália, com alcance WLTP de até 610 km.

Não tem sido simples o percurso da Nokia no mercado dos smartphones. Esta empresa já foi detida pela Microsoft, tendo depois passado para as mãos da HMD, Agora, a Nokia volta a ter problemas e deverá desaparecer. A HMD revelou que abandonará a marca e começará a lançar smartphones em nome próprio.

A BYD está a ganhar muito terreno, no mercado global dos carros elétricos, e a intenção não será parar por aqui. Agora, a fabricante chinesa mostrou as primeiras imagens do seu novo SUV elétrico, o Yuan UP, que deverá chegar em março.

A aposta em veículos elétricos não acontece apenas nos veículos terrestres. Exemplo disso é o Salicórnia, o ferryboat 100% elétrico que vai começar a circular em Aveiro a partir de hoje.

Ao espreitarem a selva de micróbios que vivem dentro de nós, os investigadores depararam-se com o que parece ser uma nova classe de objetos no sistema digestivo humano. O biólogo Ivan Zheludev e os seus colegas argumentam que a sua estranha descoberta pode não ser de todo um vírus, mas sim um grupo inteiramente novo de entidades.

As empresas do ramo automóvel estão a apostar forte para tentarem conquistar uma parte importante deste setor e, para isso, devem inovar e trazer algo diferente. De acordo com as notícias, a chinesa Geely lançou recentemente 11 satélites de órbita terrestre baixa para apoio aos carros autónomos.