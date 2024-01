China apresentou o seu 1.º supercomputador IA totalmente nacional

Já aqui temos referido por várias vezes que as restrições que os Estados Unidos impuseram à China têm dado ainda mais força para o país asiático se tornar cada vez mais independente. Como tal, recentemente o governo de Xi Jinping apresentou o seu primeiro supercomputador de Inteligência Artificial criado totalmente com componentes chineses. Vamos então ficar a conhecer melhor o Central Intelligent Computing Center.

China revela o seu primeiro supercomputador IA 100% nacional

As recentes notícias vindas do continente asiático revelam que a empresa chinesa de telecomunicações China Telecom criou recentemente o primeiro supercomputador chinês focado na Inteligência Artificial designado como Central Intelligent Computing Center e que foi criado 100% com componentes nacionais. De acordo com o país, este já considerado como um dos supercomputadores mais rápidos do mundo.

A apresentação oficial do novo e poderoso equipamento teve o apoio do governo chinês até porque se trata de mais um passo importante da China na busca pela sua independência dos países acidentais, uma vez que assim não depende de nenhum país para o desenvolvimento destas máquinas com grande potencial. No caso deste supercomputador, quer o design, otimização, armazenamento, rede, eletricidade e até a gestão de calor foram criados na China.

O Central Intelligent Computing Center é focado no segmento IA e Cloud Computing e a China Telecom afirma que o poderoso equipamento vai integrar uma rede de satélites aliada a outra rede espacial partilhada no país, permitindo assim um alcance ainda maior. Para além disso, os detalhes indicam que estas duas redes funcionam com laser e 5G e, assim, este supercomputador chinês terá todas as condições para ser atualmente uma das maiores redes do mundo.

Para já, o país ainda não revelou muitos mais detalhes sobre o novo supercomputador, mas os rumores indicam que a máquina poderá alcançar até 5 Exaflops.

Esta é mais uma aposta importante da China para conseguir destaque no segmento da Inteligência Artificial. Ainda recentemente informámos que a China já aprovou mais de 40 modelos IA para uso público nos últimos seis meses.