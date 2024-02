Afinal, as vendas de elétricos estão a aumentar ou a diminuir?

Analistas da indústria e fabricantes têm revelado uma queda na procura por carros elétricos. Porém, em janeiro, as vendas de modelos movidos a bateria aumentaram quase 70%, globalmente.

Temos visto as fabricantes, bem como especialistas, a apontar um declínio na procura por carros elétricos. Dos vários motivos, destaca-se a perda dos incentivos definidos pelos governos, que pode ter desmotivado os interessados.

Apesar disto, os dados globais mostram um cenário mais otimista para os carros elétricos, quando comparado com o período homólogo. De acordo com a Reuters, em janeiro, foram registados, globalmente, 1,1 milhão de carros elétricos e híbridos plug-in. Um número que representa 69% mais do que no mesmo mês do ano anterior, quando as vendas foram de 660 mil unidades.

Fim dos incentivos mostra impacto nas vendas

Por outro lado, as vendas de carros elétricos caíram 26% em relação a dezembro. Isto reflete, segundo a empresa de pesquisa de mercado Rho Motion, cortes de subsídios ou regras mais rígidas na Alemanha e em França, e vendas sazonalmente mais fracas na China.

Conforme partilhado pelo diretor de dados da Rho Motion, Charles Lester, à Reuters, as vendas de veículos elétricos na Alemanha e em França caíram cerca de 50% em janeiro, relativamente a dezembro, após a primeira retirar os seus subsídios e a segunda reforçar os requisitos de elegibilidade.

O que realmente vai estimular as vendas são os padrões de emissões da União Europeia (UE) para 2025.

Disse Lester, perspetivando que os novos limites de CO2 da UE, que entrarão em vigor em 2025, motivarão as fabricantes de automóveis a reforçar as suas ofertas de modelos puramente elétricos e híbridos.

No mercado dos Estados Unidos e do Canadá, as vendas de janeiro aumentaram 41% em relação ao ano passado e quase duplicaram na China. As vendas na UE, na European Free Trade Association (EFTA), onde se inclui Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, e no Reino Unido aumentaram 29%.

Em relação a dezembro, as vendas na China caíram 26% antes do Ano Novo Chinês, e caíram 32% na Europa e 14% nos Estados Unidos e Canadá.

Na opinião de Lester, "olhando para os Estados Unidos e Canadá, a principal história agora é o potencial ressurgimento dos híbridos plug-in que a General Motors anunciou".

No mês passado, a General Motors disse que lançaria veículos híbridos plug-in na América do Norte, de modo a reverter uma estratégia que tem passado por contornar os motores híbridos naquele mercado. Afinal, as vendas de híbridos nos Estados Unidos têm aumentado, à medida que os consumidores recusam os altos preços dos veículos elétricos e os desafios de infraestrutura de carregamento.