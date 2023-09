Receita de radares vai financiar a remoção de “pontos negros”

As receitas provenientes de radares de velocidade são normalmente elevadas. Parte dessas receitas são normalmente usadas para financiar projetos. Segundo informações recentes, parte da receita de radares de registo automático da velocidade financiará a remoção de "pontos negros" nas estradas.

O ministro da Administração Interna referiu esta segunda-feira, segundo revela o Porto Canal, que parte da receita do controlo feito por radares de velocidade automáticos financiará a remoção de "pontos negros". Segundo referiu o ministro, uma “parte dessa receita para investir nos contratos locais de segurança rodoviária a estabelecer com os municípios para que possam investir na remoção de obstáculos, que contribuem para a sinistralidade”, adiantou.

José Luís Carneiro anunciou ainda que no próximo dia 20 de setembro vai levar à Assembleia da República a proposta de estratégia integrada de Segurança Rodoviária que terá três eixos.

O primeiro eixo tem que ver com as atitudes e com os comportamentos na medida em que as três principais causas de sinistralidade rodoviária estão associadas a atitudes e comportamentos em excesso de velocidade, consumo com excesso de álcool e condução com uso de telemóvel. No segundo eixo, está previsto avançar com um plano integrado com o Ministério das Infraestruturas e com os municípios para a remoção dos chamados pontos negros.

O terceiro eixo visa a criação de melhores condições para o apoio do socorro sempre que ocorrem acidentes nas estradas nacionais.