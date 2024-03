Reciclar baterias de elétricos? Renault em “conversações avançadas” para estreia europeia

A Renault está focada na mobilidade elétrica e tem concretizado várias ações para remar no seu sentido. Agora, sabe-se que a fabricante estará em "conversações avançadas" com parceiros para reciclar baterias de carros elétricos.

A produção do carro elétrico per si não dá forma à transição energética. De facto, há uma série de outros elementos que é preciso considerar e desconstruir, de modo a tornar a alternativa verdadeiramente sustentável. As baterias são, ainda, um dos maiores desafios.

Para reduzir a dependência da Europa face à China em matéria de baterias, importa mobilizar investimentos para produzi-las por cá, mas também explorar a possibilidade de reutilizar/ reciclar os seus componentes.

Para isso, a Renault estará em "conversações avançadas" com potenciais parceiros para extrair e reciclar lítio e outros metais das baterias usadas de veículos elétricos. A informação foi avançada por um executivo da empresa, citado pela Automotive News Europe.

Apesar de a reciclagem de peças de automóveis ser cada vez mais comum, a Renault pretende ser a primeira fabricante automóvel europeia a reciclar baterias à escala industrial.

Na Europa, não há atualmente... ninguém que possa afirmar que recicla baterias usadas num circuito fechado para reproduzir níquel, cobalto e lítio para fabricar novas baterias.

Afirmou Jean-Philippe Bahuaud, CEO da unidade ambiental da Renault, "The Future Is Neutral" (TFIN).

Numa entrevista dada antes da conferência ChangeNOW, em Paris, esta semana, o executivo da Renault revelou que as conversações com empresas especializadas que podem ser parceiras na reciclagem estão numa fase "avançada".

Em abril, a Renault deixará de produzir carros novos na sua fábrica de Flins, a oeste de Paris, em França, e passará a produzir componentes automóveis parcialmente reciclados e veículos recondicionados. O CEO da unidade ambiental da Renault espera que a fábrica repare 9000 baterias este ano.

Atualmente, a empresa já vende baterias e outras peças recondicionadas, tais como motores elétricos e carregadores, com um desconto de 30% relativamente aos novos produtos.