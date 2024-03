WorldCoin: a empresa que compra a “íris” já reagiu à suspensão

É uma das notícias do dia no panorama nacional! A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ordenou à WorldCoin Foundation à suspensão imediata da recolha de dados biométricos. A empresa que "compra" a íris já reagiu à ordem da CNPD.

Worldcoin garante que CNPD e RGPD são “respeitados”

Tal como informamos aqui, a CNPD deliberou "suspender, no território nacional, a recolha de dados biométrico da íris, dos olhos e do rosto realizada pela WorldCoin Foundation", com "vista a salvaguardar o direito fundamental à proteção de dados pessoais", especialmente no caso de menores. De relembrar que, no início do mês, uma decisão idêntica já tinha acontecido em Espanha.

Jannick Preiwisch, responsável pela Proteção de Dados na Worldcoin Foundation, garante que tanto a CNPD em Portugal como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa são “respeitados”.

A Worldcoin Foundation tem o maior respeito pelo papel e responsabilidades das autoridades de proteção de dados. Desde que oferecemos serviços de verificação de humanidade em Portugal, temos sido completamente transparentes e disponíveis para responder às questões ou preocupações da CNPD

Jannick Preiwisch refere que o relatório da CNPD é o primeiro contacto que a empresa tem “da parte deles sobre muitos destes assuntos”. “Incluindo o tema de verificações por menores em Portugal, para o qual temos tolerância zero e estamos a trabalhar para resolver em todas as instâncias, mesmo que sejam poucas situações”

Por agora a atividade da Worldcoin fica suspensa por 90 dias. De relembrar que a Worldcoin dava uma compensação em criptomoedas equivalente a cerca de 70 euros pela troca de imagens digitais da íris.