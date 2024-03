40 anos depois, cartão de visita de Steve Jobs vendido por cerca de 166 mil euros

O cofundador da Apple é, hoje, uma inspiração para muitos profissionais ligados à tecnologia, mas também a outras áreas, como o marketing. De tal forma, que, 40 anos depois, alguém comprou um cartão de visita assinado por Steve Jobs pelo equivalente a cerca de 166 mil euros.

Algures em 1983, Steve Jobs assinou um dos seus cartões de visita e ofereceu-o a alguém. Na semana passada, esse cartão foi vendido num leilão por pouco mais de 180 mil dólares, o equivalente a cerca de 166 mil euros, a 180 unidades do iPhone 15, a 400 Apple Watch Series 9 ou a 643 AirPods Pro.

Apesar de não ser clara a idade do cartão, especialistas da RR Auction presumem que o pedaço de papel remonta a 1983, antes do lançamento do primeiro computador Macintosh.

Segundo partilhado pela WinFuture, no cartão, consta o nome da "Apple Computer", seguido do logótipo colorido utilizado até 1998, o nome e cargo de Steve Jobs, e a morada da Apple de Cupertino.

Conforme é claro na imagem partilhada pela fonte, a assinatura do então "Chairman" da empresa está em ótimo estado de conservação. De acordo com especialistas, o cartão está em perfeitas condições, não apresentando descolorações nem danos nos cantos ou nas bordas.

No mesmo leilão, de nome "Steve Jobs e a revolução dos computadores da Apple", também foram vendidos outros produtos inusitados da empresa: um de apenas 30 óculos de sol arco-íris da Apple especialmente desenhados por Steve Wozniak por 11 mil dólares/par (~10 mil euros) e copos de vinho da Apple por 314 dólares cada (~290 euros).