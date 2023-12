População mundial chega às 8 mil milhões de pessoas já amanhã

O mundo tem mesmo muita gente, é verdade. Estima-se que a população global tenha atingido já 7,6 mil milhões de humanos em 2017. No entanto, a partir de amanhã, já em 2024, a população irá atingir os 8 mil milhões de pessoas.

População Mundial poderá atingir pico em 2080...

A previsão é do Gabinete do Censo dos Estados Unidos da América (EUA) que revela que no primeiro dia do ano seremos 8 milhões a habitar o planeta Terra. Apesar das notícias que vamos lendo, em 2023, o planeta ganhou mais 75 milhões habitantes. No entanto, a taxa de fecundidade (número médio de filhos que cada mulher) é cada vez mais baixa.

Segundo o Gabinete, no início de 2024, a cada segundo, esperam-se 4,3 nascimentos e duas mortes em todo o mundo. Apesar dos números parecerem positivos, o número de mortes em relação ao tamanho da população tem vindo a diminuir desde a década de 1950.

Um relatório da ONU revelava que a população mundial poderá atingir um pico de 10,4 mil milhões em 2080.