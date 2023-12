53% gastaram menos este Natal em comparação com o ano passado

E assim, como que num piscar de olhos, já se passou o Natal e o Ano Novo está prestes a iniciar. Mas a época natalícia afeta fortemente o recheio das nossas carteiras e é importante fazer contas à vida e ver o que fica nas poupanças. Como tal, segundo a nossa última questão semanal, a maioria dos leitores gastaram menos neste Natal em comparação com o ano passado. Mas vamos então conhecer todos os resultados.

Gastaram mais ou menos este Natal em comparação com o ano passado?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 693 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a maioria dos participantes, com 53% dos votos, responderam que gastaram menos neste Natal em comparação com o ano passado (364 votos). Por sua vez, 22% disseram que gastaram mais nesta época festiva face a 2022 (156 votos), enquanto que os restantes 25% indicaram que os gastos foram praticamente os mesmos neste ano de 2023 em comparação ao ano passado (173 votos).

Face a estes resultados, podemos então concluir que a crise, o aumento dos preços e as dificuldades financeiras sentidas por uma grande parte das famílias teve um impacto decisivo na hora de fazer as compras de Natal, o que acabou então por levar os consumidores a gerirem melhor as suas finanças e a traçarem prioridades.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se gastou mais ou menos este Natal em comparação com o ano passado.

