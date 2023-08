A realidade dos tempos que correm é bem diferente da de há alguns anos, especialmente no que respeita ao mercado laboral. Novas profissões estão a aparecer e, supostamente, com tanta tecnologia, espera-se que as pessoas estejam dotadas de mais habilidades. Assim, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se considera que, no geral, os jovens estão preparados para o mundo do trabalho. Participe!

Considera que, no geral, os jovens estão preparados para o mundo do trabalho?

Atualmente os jovens têm acesso a um sem número de diferentes conteúdos, especialmente através das mais variadas plataformas presentes na Internet. O contacto com outras pessoas localizadas noutros pontos do mundo está amplamente facilitado, há imensos cursos online que podem fazer sem sair de casa, estão disponíveis formas de aprender mais diversificadas e uma maior facilidade em ingressar no ensino superior ou profissional.

Posto isto, à primeira vista os jovens têm acesso a todos os ingredientes necessários para ingressar no mercado de trabalho com distinção, munidos com capacidades e habilidades mais complexas do que antigamente. Mas será mesmo assim?

Recentemente divulgámos um estudo onde empresários dizem que os jovens não estão preparados para a força de trabalho, uma vez que têm poucas habilidades de comunicação e pouca ética de trabalho. Em concreto, 4 em cada 10 líderes empresariais dizem que os recém-formados não estão preparados para ingressar no mercado de trabalho.

Sendo este um assunto que gerou bastante discussão, na nossa questão desta semana queremos saber a opinião dos nossos leitores. Considera que, no geral, os jovens estão preparados para o mundo do trabalho? Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Considera que, no geral, os jovens estão preparados para o mundo do trabalho? Sim.

Quase todos.

Nem todos.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com