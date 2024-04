Já se sabe quando o Disney+ acabará com a partilha de passwords! Falta pouco tempo

Não é segredo que o Disney+ vai também atacar a partilha de password. Este movimento segue o que outros serviços de streaming já começaram antes e que procuram impedir que as suas contas sejam usadas por outros. Agora, e para dar início ao processo, o Disney+ revelou quando vai começar a combater a partilha de passwords e já não falta muito tempo.

Disney+ quer aumentar os utilizadores

Foi em setembro do ano passado que o Disney+ revelou que iria começar a impedir que os utilizadores partilhassem as suas contas. Este processo deverá seguir o que a Netflix fez no passado recente e garantir que muitos mais utilizadores acabem por subscrever este serviço de streaming.

Tendo começado no Canadá, com algumas medidas muito específicas e para testar o processo, acabou rapidamente por se estender aos EUA, com novas medidas. A ideia é identificar os locais onde as contas são usadas, bem como os IDs dos dispositivos e até as redes onde isso acontece. Assim, podem definir os locais onde o serviço pode ser usado.

Agora, e para dar ainda mais força ao processo, o CEO da Disney veio revelar quando a empresa vai atacar de forma mais direta esta partilha de passwords. Numa entrevista dada à CNBC, Bob Iger revelou parte dos planos da empresa, onde pretende aumentar o número de subscritores significativamente.

Partilha de contas e passwords acabará

Segundo Bob Iger, a partilha de contas é um problema grande para a empresa. Na mesma entrevista confirmou que este ano, a partir de junho, tomarão medidas para evitar que os utilizadores compartilhem as suas passwords e contas. O alerta veio em 2023, mas agora acontecerá de forma mais ativa.

Em junho lançaremos as nossas primeiras ações reais contra a partilha de passwords.[...] Faremos isso primeiro em alguns mercados, mas avançaremos significativamente em pouco tempo, com lançamento completo no mês de setembro.

Não se sabe ainda se Portugal estará no primeiro grupo de mercados onde as medidas vão ser aplicadas. Ao mesmo tempo, também não se sabe quais as medidas que vão ser tomadas para impedir esta partilha de passwords. Certo mesmo é que em setembro, 1 ano depois dos primeiros testes, o Disney+ vai mesmo avançar com as suas medidas globalmente.