Apple confirmou que vai dispensar mais de 700 trabalhadores dos seus projetos recentes

As grandes empresas tecnológicas estão a reduzir as suas equipas e isso leva a despedimentos em massa que não eram esperados. A Apple parecia estar imune a estas situações, mas isso parece agora mudar. Informações recentes mostram que a Apple dispensará mais de 700 trabalhadores dos seus projetos recentes que acabaram por ser cancelados.

A Apple vai dispensar mais de 700 funcionários

As últimas semanas mostraram mudanças muito grandes no universo da Apple. A empresa terminou alguns dos seus projetos internos de maior dimensão, algo que se sabia que teria impacto na sua estrutura e no que oferecerá no futuro aos seus utilizadores em várias áreas.

Como resultado, surgiu agora a informação de que a empresa reduzirá as suas equipas, levando a que 700 dos seus funcionários acabem por ser dispensados. Esta certeza surge como resultado de uma lei da Califórnia que exige que uma empresa avise os funcionários e representantes do estado com 60 dias de antecedência antes que ocorra uma demissão em massa.

Projetos que terminaram libertaram empregados

Uma das origens destes funcionários que vão ser dispensados vem do conhecido projeto do carro elétrico da Apple. Ao terminar este desenvolvimento, que terá custado à empresa 10 mil milhões de dólares, 2 mil funcionários ficaram sem funções. Alguns foram repescados para projetos de IA e da Siri, mas muitos outros ficaram sem lugar na empresa.

Embora alguns funcionários tenham tido 90 dias para se candidatarem a vagas abertas na Apple, muitos não têm nenhuma experiência de trabalho fora da indústria automóvel. Assim, esses trabalhadores podem não ter lugar na empresa e vão mesmo ter de se despedir da Apple.

Há mais projetos nesta situação na empresa

Outra fonte destes funcionários é outro projeto que a Apple terá terminado internamente. A empresa tentava desenvolver ecrãs microLED, para usar no Apple Watch e no iPhone, mas entendeu que seria mais lógica a sua compra a um fornecedor externo. Assim, a empresa tem novamente um excedente de funcionários que terá de dispensar.

Esta é certamente uma situação que a Apple não pretendia que acontecesse, mas a verdade é que estes trabalhadores não têm agora lugar na empresa. Estes foram tentados a encontrar um espaço no universo das ofertas neste universo, mas a sua especialização torna-os facilmente dispensáveis no contexto atual.