Dica: Como usar a Siri no WhatsApp

A Siri não é a assistente mais inteligente dos dias de hoje. Tem algumas limitações e carece de mais liberdade de ação. Contudo, a Apple tem mostrado que há muita margem de progressão e vai adicionando à sua assistente diversas funcionalidades mais correntes. Por exemplo, podemos usar esta ferramenta do iOS para enviar uma mensagem por WhatsApp ou até ler uma mensagem que nos enviaram, sem usar as mãos!

A Siri é uma assistente pessoal integrada no iOS. Algumas das suas funcionalidades são úteis, pese o facto (uma grande falha) da Apple ainda não a ter capacitado com o idioma português de Portugal. Ainda assim, no uso das suas capacidades, o utilizador pode solicitar à Siri que envie mensagens e faça chamadas no WhatsApp.

Tal como já referimos, também pode ler em voz alta as mensagens que o utilizador ainda não leu no WhatsApp.

Configurar a Siri

Abra as Definições do iPhone e toque em Siri e Pesquisa ;

do iPhone e toque em ; Agora, role até à lista de apps e encontre o WhatsApp;

Dentro das opções ativa Usar com Pedir a Siri.

Veja passo a passo:

Agora, sempre que quiser enviar uma mensagem ou ouvir a leitura das mensagens do WhatsApp, invoque os serviços da Siri.

Observação: o contador de mensagens não lidas do ícone do WhatsApp é limpo quando o utilizador abre a app. Neste caso, a Siri interpreta que não há mensagens não lidas e, portanto, não pode lê-las em voz alta.