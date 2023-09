A procura do iPhone 15 é mais forte do que a do iPhone 14

A Apple lançou o seu novo leque de iPhones e a procura tem sido coesa, face ao que a empresa conseguiu nos anos anteriores. Segundo uma análise de mercado, a série iPhone 15 tem mostrado algumas tendências interessantes relativamente aos tempos de espera, e dados mais recentes indicam que as novas versões Pro são tão populares como a linha iPhone 14 Pro.

Apple: iPhone 15 Pro e Pro Max têm muita procura

Segundo informações da UBS Evidence Lab, uma nota aos investidores refere os dados da disponibilidade do iPhone de forma eficaz em todo o mundo. Conforme foi partilhado, existem algumas tendências de procura diferentes com a mais recente linha do iPhone 15 em comparação com a família do iPhone 14.

Vários dias após o lançamento, os dados mostram que os tempos de espera para os modelos "de entrada de gama" do iPhone 15 são mais longos do que em 2022. Por outro lado, os tempos de espera para os modelos Pro diminuíram ligeiramente na maioria dos principais mercados, incluindo os EUA, a China e a Europa.

Especificamente, os tempos de espera são, em média, quatro dias mais curtos para o iPhone 15 Pro e um dia mais longos para o iPhone 15 Pro Max em comparação com a linha iPhone 14 Pro em 2022. A China é um mercado de particular interesse.

De acordo com a Counterpoint Research, a venda de smartphones no acumulado do ano (até à atualidade) na China caiu cerca de 4% em relação ao período homologo. Apesar disso, as unidades do iPhone aumentaram quase 5%, permitindo à Apple conquistar uma quota de mercado de 17,4%.

No entanto, os dados relativos ao tempo de espera sugerem que as pressões macroeconómicas regionais e o lançamento de produtos concorrentes podem afetar a procura. Os tempos de espera referem-se ao tempo que decorre entre a encomenda de um produto e a sua entrega ou disponibilidade para levantamento.

Embora os prazos de entrega mais longos possam, por vezes, significar que o modelo em causa é muito procurado, nem sempre é esse o caso. Para os fabricantes e retalhistas, os prazos de entrega também podem ser um indicador da eficiência da cadeia de abastecimento.

No caso da série iPhone 15, prazos de entrega mais curtos para os modelos Pro podem sugerir uma menor procura ou uma melhor eficiência da cadeia de abastecimento, enquanto prazos de entrega mais longos para os modelos básicos podem indicar uma maior procura ou potenciais problemas na cadeia de abastecimento.

Curiosamente, os tempos de espera para o modelo básico do iPhone 15 e do iPhone 15 Plus são mais longos do que no início de setembro e são, em média, dez dias mais longos em relação a 2023. Isto pode indicar pressões macroeconómicas em certas regiões como a Europa, onde os consumidores podem optar por dispositivos menos dispendiosos.

Um dado igualmente interessante foi a velocidade das compras em Portugal do iPhone mais caro, o iPhone 15 Pro Max. Conforme foi referido, este modelo esgotou e empurrou para o mês de novembro as entregas. Apesar de em certos mercados, como referido, as conjunturas não serem as mais favoráveis, o investimento num bem topo de gama parece ainda atrair o consumo. Atualmente, o iPhone 15 Pro Max de 256 GB em titânio natural, que custa 1.499,00 €, só está disponível na Apple a partir do dia 20 de novembro.