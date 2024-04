“É proibido pela lei”: Stellantis criticada por produzir Alfa Romeo Milano na Polónia

O nome do primeiro carro totalmente elétrico da Alfa Romeo está a ser criticado pelo Governo de Itália. O modelo foi chamado Milano, mas está a ser fabricado na Polónia.

Na quarta-feira, a Alfa Romeo, detida pela Stellantis, revelou o seu primeiro carro totalmente elétrico. Cunhada pela história automóvel italiana, a marca inspirou-se na emblemática cidade de Milão, no norte de Itália, onde a Alfa Romeo foi fundada em 1910, e nomeou o pequeno SUV Milano.

O elétrico Milano está a ser construído na fábrica de Tychy da Stellantis, na Polónia, com o Jeep Avenger e o Fiat 600, e é o único Alfa Romeo a ser integralmente produzido fora de Itália.

Segundo o ministro da Indústria italiano, Adolfo Urso, "um carro chamado Milano não pode ser produzido na Polónia", por ser "proibido pela lei italiana". O ministro refugiou-se na legislação de 2003 que visa os produtos que "soam a italiano" e que falsamente afirmam ser italianos.

Esta lei estipula que não se pode dar indicações que induzam os consumidores em erro. Assim, um carro chamado Milano tem de ser produzido em Itália. Caso contrário, dá uma indicação enganosa que não é permitida pela lei italiana.

A lei diz que é ilegal apresentar um produto de fabrico estrangeiro como sendo proveniente de Itália. Normalmente, é invocada contra produtos alimentares, como o queijo "parmesão" fabricado nos Estados Unidos que se assemelha ao "parmigiano" de Itália.

Apesar de não ter comentado sobre a crítica feita pelo ministro da Indústria italiano, o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, disse à Automotive News Europe e aos jornalistas, aquando do lançamento do Milano, que produzir o SUV na Polónia, em vez de em Itália, irá reduzir em 10.000 euros o seu preço de venda ao público.

Milano é o primeiro carro totalmente elétrico da Alfa Romeo

A marca italiana regressou aos automóveis pequenos com o novo SUV elétrico Milano, apresentado na quarta-feira. Embora seja o primeiro automóvel totalmente elétrico da marca, chegará com variantes elétricas a bateria e híbridas.

O Milano baseia-se na plataforma Stellantis e-CMP2 e as versões elétricas terão dois níveis de potência: um modelo de base com 154 cv e uma variante Veloce com 237 cv.

A Alfa Romeo promete uma autonomia de até 410 km no ciclo misto WLTP com uma bateria de 54 quilowatts-hora. Além disso, revelou que o tempo de carregamento de 10 a 80% é inferior a 30 minutos numa estação de 100 quilowatts DC.

Relativamente aos preços, que não são ainda definitivos, a variante 100% elétrica deverá começar nos 38.500 euros, e a versão híbrida deverá ficar abaixo dos 30 mil euros.