DGS: inteligência artificial já ajuda na descoberta de “momentos de risco”

A Inteligência Artificial é a tecnologia do momento, pois permite acelerar a realização de atividades rotineiras entre muitas outras vantagens. Em Portugal a DGS usará Inteligência Artificial para detetar momentos de risco para a saúde.

Inteligência artificial lê os certificados de óbito em tempo real e propõe uma causa de morte

O SICO (Sistema de Informação dos Certificados de Óbito) é um sistema de informação cuja finalidade é permitir uma articulação das entidades envolvidas no processo de certificação dos óbitos, com vista a promover uma adequada utilização dos recursos, a melhoria da qualidade e do rigor da informação e a rapidez de acesso aos dados em condições de segurança e no respeito pela privacidade dos cidadãos.

O SICO permite a emissão de certificados de óbito eletronicamente através deste endereço.

Pedro Pinto Leite, da Direção-Geral da Saúde, explica: "No Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO), temos um sistema de IA que lê os certificados de óbito em tempo real e propõe uma causa de morte que aprendeu com a nossa equipa de codificação. Nós usamos essa informação em tempo real para termos uma noção e, se virmos algo que foge do padrão, lançamos um alerta e agimos em conformidade."

Pedro Pinto Leite acrescenta: "É fundamental ter um sistema preparado, prevendo uma onda de calor. Vamos monitorizando esse padrão de mortalidade para saber se está a fugir ao padrão e podermos dirigir medidas de comunicação nesse sentido. Quando sabemos que vem uma onda de calor, lançamos um alerta e ajustamos a intervenção em função do padrão que estivermos a utilizar."

André Peralta Santos, da DGS, afirma: "É um bom exemplo de digitalização na função pública para afinar políticas de saúde." As patologias do aparelho circulatório, o cancro e as doenças respiratórias continuam a ser o que mais mata os portugueses.