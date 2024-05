Meta criou uma solução para acabar com a avalanche de notificações do WhatsApp

A Meta tem tentado tornar as apps do WhatsApp mais integradas e com todas as funcionalidades essenciais aos utilizadores. Um exemplo perfeito são as notificações no Android, essenciais para sabermos de novas mensagens. Esta funcionalidade tem agora uma novidade que acabará de vez com a avalanche de notificações no WhatsApp.

Novidade da Meta para WhatsApp no Android

Ainda que nem todas se tornam realidade, temos visto muitas funcionalidades serem criadas no WhatsApp, quer no Android, quer no iOS. Estas procuram, muitos casos, melhorar a integração com os sistemas operativos ou garantir que estas apps oferecem o melhor da cada sistema aos utilizadores.

A forma de testar estas novidades é conhecida e já a mostrámos várias vezes. É recorrendo às versões beta do WhatsApp que tudo acontece, mas é também aqui que muitas novidades são descobertas. Estas aparecem muitas vezes sem sequer serem oficialmente reveladas.

Esta versão tem agora novidades no Android e mostra como este sistema poderá em breve resolver um problema muitas vezes reportados. Falamos das notificações e da forma como estas se acumulam sempre que há uma conversa nova ou uma interação grande num grupo. Isso poderá ser uma questão do passado.

Será o fim da avalanche de notificações?

Do que foi visto, o WhatsApp explora uma nova opção para limpar a contagem de mensagens não lidas sempre que o aplicativo for aberto. Esta nova opção ainda não está terminada e deverá chegar em breve, prevista para lançamento numa atualização futura.

A forma de funcionar parece ser simples e até bastante óbvia. Ao ativar esta opção, os utilizadores poderão redefinir automaticamente as suas notificações de mensagens não lidas. Este processo irá ser ativado sempre que acessarem à aplicação, sendo colocado a zero as notificações. De notar que as mensagens não são marcadas como lidas e nem surge do lado oposto o marcador de leitura.

Esta novidade da Meta está ainda numa fase de desenvolvimento e não tem ainda data para ser apresentada aos utilizadores. Numa futura versão do WhatsApp poderá finalmente ser disponibilizada e assim acabar com toda a avalanche de notificações que podem surgir a qualquer momento em qualquer conversa de grupo.