Como prometido, ferramentas de IA da Google para editar imagens estão em mais smartphones

Com o Pixel 8 a Google trouxe para o Android um lote de ferramentas especiais para a edição de imagens. Estas baseiam-se na IA e dão aos utilizadores capacidades que estavam até agora inacessíveis. Estas estão agora a chegar a mais smartphones, como a Google tinha prometido no mês passado.

São muitas as ferramentas que a Google deu ao Photos quando lançou os seus mais recentes smartphones. Estas recorrem à IA para tarefas complicadas como remover objetos de imagens, compensando depois e preenchendo com elementos para compor o espaço vazio.

Estas garantem assim aos utilizadores que têm imagens únicas, que podem também ser editadas para adicionar ou mover elementos, sempre com recurso à IA e a tudo o que esta consegue dar aos utilizadores. Dada a sua importância, eram até agora um exclusivo destes smartphones da Google.

Starting May 15, you’ll be able to give your photos a next-level edit with our AI-powered editing tools like Magic Eraser and Photo Unblur on @GooglePhotos — no subscription required ↓ https://t.co/fA7Uo2xXZA