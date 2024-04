Google abre para todos as ferramentas avançadas de edição de imagens dos Pixel

Mesmo criando ferramentas únicas de edição de imagem, a Google reserva muitas destas para os seus smartphones Pixel. Estas ficam assim restritas e apenas com uma subscrição destas podem ser usadas, ainda que no browser. Isso muda a partir de agora, com a Google a abrir para todos o acesso às ferramentas avançadas de edição de imagens dos Pixel. Mas cuidado que há uma condição escondida.

Google oferece a todos as ferramentas avançadas

Esta é uma excelente notícia para todos os que querem usar as ferramentas de edição de imagens do Google Fotos. Estas trazem, tanto no browser como no smartphones Pixel, o acesso a ferramentas dedicadas a melhorar as fotografias. Estas passam a estar acessíveis a todos, para assim serem exploradas ao máximo.

Será a partir de 15 de maio de 2024 que o Magic Editor estará disponível no Android e iOS para mais utilizadores do Google Fotos. Isso ajudará a fazer edições complexas de forma intuitiva, aproveitando a IA generativa e todas as e todas as capacidades que a gigante das pesquisas criou para os seus smartphones.

Também a partir de 15 de maio de 2024, a Google vai disponibilizar outros recursos de edição do Google Fotos gratuitamente:

Borracha Mágica

Desfocar

Sugestões de céu

Cor pop

Efeito HDR para fotos e vídeos

Desfoque de retrato

Luz de retrato Adicione recursos de luz/Equilíbrio de luz na ferramenta Luz de retrato

Fotos cinematográficas

Estilos no editor de colagem

Efeitos de vídeo

Esses recursos, incluindo o Magic Editor, serão lançados nos próximos meses para dispositivos que cumprirem aos requisitos mínimos.

Formas avançadas de edição de imagens dos Pixel

Os utilizadores do Google Fotos que cumpram os requisitos mínimos do dispositivo podem usar o Magic Editor no Android e iOS com acesso a gravar 10 imagens por mês. Após estas 10 gravações, será necessário atualizar para um plano Premium Google One de 2 TB ou superior, ou ser um utilizador do Pixel para continuar a gravar as edições feitas usando o Magic Editor.

A Google abre assim as suas ferramentas, ainda que de forma limitada, a todos os utilizadores. Estes vão ter acesso a um conjunto de opções que transformarão completamente as imagens que captarem, para assim se tornarem realmente únicas.