NVIDIA não para de crescer! Empresa ultrapassa Google e Amazon em capitalização de mercado

Na década de 1980, com o surgimento dos chips e da tecnologia, a IBM tornou-se a maior empresa do mundo. Agora, com o surgimento da inteligência artificial, esse papel pode ser assumido pela NVIDIA. Esse marco ainda está longe, mas já não é descabido pensar na empresa de GPUs como a empresa de tecnologia mais poderosa do mundo.

NVIDIA ultrapassa Alphabet (Google) e Amazon

Após um aumento de 68% nos últimos seis meses, a sua capitalização de mercado atingiu os 1,83 biliões de dólares, ligeiramente à frente dos 1,82 biliões da empresa-mãe da Google e dos 1,78 biliões da Amazon.

Curiosamente, a ultrapassagem da NVIDIA não se deve ao facto de os seus rivais se terem saído mal. Nos últimos seis meses, a Amazon subiu 24% e a Alphabet 13%, mas ficaram aquém da ascensão meteórica da marca liderada por Jensen Huang, CEO da NVIDIA e um dos executivos mais populares e bem sucedidos do momento.

Com este crescimento, a NVIDIA é atualmente a quarta maior empresa do mundo. As únicas empresas à frente são a Microsoft, a Apple e a Saudi Aramco, uma empresa petrolífera saudita.

O que é que está por detrás do crescimento da NVIDIA?

Não é por causa da nova RTX SUPER, mas por causa de uma GPU com um papel muito específico: ser a melhor placa gráfica para processar os dados que a Inteligência Artificial (IA) exige.

A NVIDIA vende a H100 a praticamente todos os líderes de IA do mundo, desde a OpenAI à Microsoft, à Meta e à Amazon. Como se fosse quase um monopólio, uma vez que as alternativas estão longe de oferecer o mesmo desempenho, a NVIDIA tem sido a maior beneficiária do atual boom da IA.

Mas há mais. Estamos a falar do futuro. Se a H100 foi um sucesso, a H200 oferece um desempenho muito superior. A H200 é uma besta, com até 4,8TB/s de largura de banda. Isto significa que modelos como o GPT-3 175B funcionam 1,6 vezes mais depressa.

Desde a Amazon Web Services à Google Cloud, à Microsoft Azure e à Oracle Cloud já pediram acesso a estas H200, a NVIDIA está a fornecer um produto de desempenho espetacular para uma indústria em crescimento.

A NVIDIA irá divulgar os seus resultados trimestrais a 21 de fevereiro. Veremos se as expectativas de crescimento são moderadas ou se consegue surpreender. Se isso acontecer, não será descabido começar a pensar que a NVIDIA pode ser capaz de alcançar a Apple ou a Microsoft.

