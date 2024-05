Análise Hisense Mini Projetor Laser C1: todo o cinema que precisa numa simples caixa

O Mini Projetor Laser C1 da Hisense pega em todos os detalhes que a empresa aperfeiçoou nos seus anteriores projetores de alcance ultra-curto e coloca-os num cubo compacto que lhe permite tirar o melhor partido dos seus programas de televisão, filmes e séries. Conheça ao detalhe este inigualável projetor.

O Hisense C1 é excelente para quem procura um projetor relativamente portátil para ver filmes e programas de televisão. Embora não tenha funcionalidades como zoom ótico ou um modo de jogo, é um dos poucos projetores que suporta Dolby Vision e o seu design de laser triplo produz cores vibrantes e uma imagem bastante brilhante.

É também relativamente compacto e possui funcionalidades de ajuste automático, o que o torna adequado para espaços mais pequenos ou para utilização em salas. Além disso, oferece um bom valor para quem procura uma solução de cinema em casa tudo-em-um.

Especificações

Informações Básicas Cor: Cinzento, Azul

Cinzento, Azul Resolução: 4K Ultra HD 3840x2160

4K Ultra HD 3840x2160 Rácio de aspeto: 16:9

16:9 Tecnologia: DLP

DLP Fonte de luz: Fonte laser tricolor: Azul+Verde+Vermelho

Azul+Verde+Vermelho Superfície do ecrã: Plano

Plano Geometria digital ou correção da distorção trapezoidal: Sim, automática e manual

Sim, automática e manual Cadência de tiro: 1,2

1,2 Ruído audível: ≤26 dB

≤26 dB Foco: Sim, automática e manual

Sim, automática e manual Vida útil da fonte de luz: 25.000 horas (depois o brilho mantém-se a 50%)

25.000 horas (depois o brilho mantém-se a 50%) Proteção dos olhos (desligamento automático quando se aproxima do projetor): Sim

Sim Compromisso RoHS: Sim

Sim Produto reciclável: Sim

Sim Altifalantes / Tipo: Integrados

Integrados Saída de áudio: 2*10W

2*10W Tamanho da projeção: 65“-300”

65“-300” Tipo de ecrã: Ecrã não incluído

Ecrã não incluído Categoria: Mini-projetor inteligente a laser 4K

Mini-projetor inteligente a laser 4K Sistema operativo: VIDAA U6

Pormenores técnicos Luminância: 1600 lm

1600 lm Contraste estático: 1600:1

1600:1 Contraste dinâmico: 2.000.000 : 1

2.000.000 : 1 Número de cores: 1,07 mil milhões

1,07 mil milhões Resolução: 3840*2160

3840*2160 Escala 4K: Sim

Sim Colorimetria de 10 bits: Sim

Sim Suporte HDR: Sim

Sim HDR10: Sim

Sim HLG: Sim

Sim Descodificador HDR10: Sim

Sim Dolby Vision: Sim

Sim HDMI-ARC: Sim

Sim HDMI-CEC: Sim

Sim Anyview Cast (Miracast): Sim

Sim Transmissão em rede (DLNA): Sim

Sim Áudio digital sem fios (Bluetooth): Sim

Sim Modo de realizador de filmes: Sim

Sim Cor: 110% BT.2020

110% BT.2020 MEMC: Sim

Sim Taxa de atualização: 60 Hz

60 Hz Frequência de movimento: 120

120 Descodificador: HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,VC1,MVC

HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,VC1,MVC Latência no modo de jogo: ≤60ms

≤60ms Filtro de pente digital 3D: Sim

Sim Redução de ruído MPEG: Sim

Sim Redução de ruído de mosquito: Sim

Sim Focagem automática: Sim

Sim Correção automática de trapézio: Sim

Sim Prevenção automática de obstáculos: Sim

Sim Alinhamento automático do ecrã: Sim

Internet e conectividade Internet Aplicações em destaque: Netflix, YouTube, Prime Video (Amazon), Disney+, Mitele, RTVE

Suporte MHEG: Sim, (mas apenas se a certificação o exigir, por exemplo, Ziggo)

Partilha de ecrã: Sim

Partilha de conteúdos: DMP/DMR

Airplay2: Sim

Aplicação: APP VIDAA Conectividade Interface comum (CI+): NA

HDMI1: HDMI2.0

HDMI2: HDMI2.1 (ALLM, eARC)

USB (2.0): 1

USB (3.0): 1

Saída S/PDIF: 1

Saída de auscultadores: 1

Porta Ethernet RJ45: Sim

Adaptador LAN sem fios: Sim

WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, bandas 2.4G, 5G e 6G

Bluetooth: 5.0

Porta de serviço: 1

Na caixa

Fonte de alimentação

Cabo de alimentação

Comando

2x pilhas AAA

Adaptador HDMI male-female

Documentação do utilizador

Design e Construção do Mini Projetor Laser C1

O Hisense C1 é uma pequena "caixa" elegante com um design metálico. Tem um aspeto um pouco industrial com um toque de design moderno, e enquadra-se numa linha de design semelhante à da Hisense PX de projetores de alcance ultra-curto. É discreto para uma peça de hardware tão séria, e pode misturar-se no cenário muito melhor do que a maioria dos projetores - sem esquecer as televisões de 100 polegadas que substitui.

As partes da frente e dos lados têm ventilação que permite um fluxo de ar suave, evitando o ruído intrusivo da ventoinha, mesmo quando o projetor está a funcionar com o brilho máximo. A ótica de vidro não está coberta, pelo que é necessário algum cuidado para não tocar ou riscar a cobertura de vidro. A lente é rodeada por sensores para efetuar ajustes automáticos da imagem e da focagem.

A parte de trás do projetor é quase inexistente - conta apenas com uma faixa de portas na parte inferior. Estas incluem duas portas USB, LAN com fios, saída de áudio ótica e saída de áudio analógica de 3,5 mm. Existem apenas duas portas HDMI entre estas, o que pode ser um pouco limitador. Um adaptador DC barrel para alimentação também se encontra na parte de trás.

Embora o comando do Hisense C1 seja o principal meio de o controlar, existe também uma série de controlos disponíveis na parte superior do projetor que podem ser úteis se precisar apenas de o ligar, pausar ou retomar a reprodução, ajustar o volume e mudar as entradas.

A parte de baixo do Hisense C1 tem quatro pés ajustáveis que podem ajudar a inclinar o projetor conforme necessário. Se estiver a projetar a partir de uma prateleira, o desvio da projeção pode causar problemas sem um tripé ou suporte que possa inclinar o C1 para baixo, mas existe uma ranhura para parafusos de tripé típica disponível para ajudar neste caso. Embora o projetor seja um pouco pesado, é suficientemente leve para ser colocado em cima de um tripé.

Performance desta máquina da Hisense

Nas condições certas, o Hisense C1 é brilhante. Em condições menos do que ideais, continua a ter um bom desempenho. Graças à sua fonte de luz laser brilhante e à enorme gama de cores, o Hisense C1 é capaz de transmitir uma imagem considerável e brilhante que se mantém em salas semi-iluminadas e deslumbra em salas escuras. A resolução 4K do projetor também o ajuda a aguentar-se quando esticado.

Fizemos testes com vários vídeos e séries, e foi realmente impressionante a forma como este projetor se comportou. Num jogo de futebol Manchester City vs Real Madrid para a Champions League, o verde do relvado não passou despercebido e as cores vibrantes dos equipamentos dos jogadores também foi algo a notar. É uma experiência única ter uma noite de futebol com um grupo de amigos sem ter de se preocupar com o facto de que todos conseguem ver a televisão - que tem um quarto do tamanho da imagem deste projetor.

Nos nossos testes, utilizámo-lo contra uma parede toda branca. Em todos os casos, o projetor mostrou ser capaz de apresentar uma imagem bastante nítida.

Para além do suporte de HDR10 e HLG, o Hisense C1 também suporta Dolby Vision. Por isso, quando o conteúdo o exige, pode apresentar uma imagem HDR altamente detalhada que lhe permite tirar o máximo partido dos seus conteúdos multimédia com destaques brilhantes e detalhes em toda a gama.

Software e Interface do Mini Projetor Laser C1

Muitos projetores vêm com Android TV ou Google TV como interface inteligente, e até a Hisense tem uma mão cheia de modelos que vêm com essas plataformas. O Hisense C1 é uma exceção, pois utiliza a Vidaa, uma plataforma criada por uma subsidiária da Hisense.

Como ponto positivo, a interface é bastante intuitiva, apresentando uma lista de aplicações logo na página inicial. O software permite ainda saltar rapidamente entre a página inicial e a transmissão de conteúdos premindo repetidamente o botão home no comando.

O Vidaa tem algumas desvantagens, nomeadamente uma grave falta de aplicações. Tem muitas das aplicações de transmissão mais comuns, como Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV e até Netflix. Mas continua a não ter muitas outras, como a Max e a Hulu, bem como aplicações não relacionadas com vídeo que muitos poderão utilizar, como a Steam Link, a GeForce Now ou a Xbox.

Felizmente, a Hisense não o obriga a obter uma conta Vidaa apenas para usar o projetor, pelo que pode configurar algumas das aplicações de streaming disponíveis, se quiser, ou simplesmente ignorar a interface integrada para usar um dispositivo de streaming ligado. Desta forma, só tem de confiar na interface do projetor para ajustar as definições de vez em quando, uma tarefa que decorre sem problemas.

Som

Overall, o Hisense C1 possui um conjunto de altifalantes genuinamente impressionante. Embora não rivalize com um dispositivo de áudio externo dedicado, os altifalantes incorporados oferecem bastante volume e uma quantidade decente de graves.

É de louvar a sensação de escala e espaço que o projetor tentou reproduzir com as suas colunas incorporadas ao ver o resumo do Grand Prix da China. Contudo, torna-se um pouco irritante em níveis de volume mais elevados, uma vez que as colunas transmitem um pouco de ruído. Mas a níveis ditos "normais", o som continua a ser muito melhor do que o produzido pela maioria dos projetores.

Veredicto do Hisense Mini Projetor C1

O Hisense C1 é um projetor acima da média em termos de brilho e desempenho. Com uma imagem 4K transmitida em cores ricas que fazem com que o mundo real pareça vivo, há poucas falhas a encontrar na qualidade de imagem do Hisense C1.

Poderia beneficiar de um sistema operativo mais completo ou poderia, pelo menos, incluir mais portas HDMI para que a troca constante de cabos não atrapalhe o que, de resto, é uma excelente experiência - mas os erros no departamento de hardware e software são pequenos e pouco frequentes.

Por tudo o que o Hisense C1 oferece pelo seu preço de 1799,00€, é um gadget fácil de recomendar para os fãs de cinema em casa.

Hisense Mini Projetor Laser C1