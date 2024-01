App AMD Link para jogar via streaming no iOS e Android é descontinuada

A AMD não se resume a processadores e placas gráficas, pois oferece aos utilizadores várias outras opções. Até aqui a marca vermelha dos Estados Unidos tinha a app Link, destinada para se jogar no iOS e android através de streaming, mas esse serviço foi agora descontinuado.

AMD descontinua a app Link para iOS e Android

Segundo as informações, a AMD anunciou nesta sexta-feira (26) que terminou com o seu serviço da app AMD Link. A app estava disponível para os dispositivos móveis iOS e Android e oferecia aos utilizadores várias opções, entre elas a possibilidade de jogarem remotamente jogos executados no PC.

Curiosamente, este anúncio acontece depois de um ano da rival Nvidia ter cancelado o seu serviço GameStream em equipamentos Shield, cujas funções eram semelhantes a este da AMD, que perde agora o suporte.

No anúncio, a empresa de Lisa Su informa então que está a encerrar o suporte da app AMD Link e irá lançar no futuro o driver AMD Software: Adrenalin Edition. A aplicação Link surgiu numa altura que havia poucas soluções alternativas de jogos remotos para os jogadores que usavam as placas gráficas Radeon, mas atualmente já existem muitas opções deste género.

A AMD Link foi lançada oficialmente no mês de dezembro de 2017 para iOS e Android e o objetivo principal era então alargar as funções disponíveis dos seus recursos para PC aos dispositivos móveis. Uma das principais ferramentas permitia que os utilizadores acedessem a informações dos PCs através dos smartphones, como dados de monitorização do sistema, notícias da AMD, entre outros, mas uma das mais recentes e mais importantes foi a possibilidade de os utilizadores jogarem jogos do PC pelos seus equipamentos iOS e Android.