Microsoft Teams chega ao Android Auto! Mais vale tarde que nunca

O Microsoft Teams está finalmente a chegar ao Android Auto - uma aplicação que permite que os smartphones Android se liguem ao sistema de infoentretenimento pré-existente dos automóveis - no próximo mês, quase um ano depois de ter sido anunciado pela Google na I/O 2023.

Esta atualização chega de um roadmap do Microsoft 365 que detalha os lançamentos futuros. Embora a aplicação seja já lançada em fevereiro, ainda não há muitos detalhes sobre como será usada. A Microsoft afirmou que será possível "participar em reuniões e efetuar chamadas".

Não existe qualquer informação sobre a possibilidade de integração com mensagens do serviço ou de utilização de outras funcionalidades específicas do Teams, como a colaboração de ficheiros e dados. É claro que conduzir numa autoestrada não é provavelmente a melhor altura para mexer em ficheiros de trabalho - mas quem sabe...

Nem a Microsoft nem a Google forneceram qualquer informação sobre o motivo pelo qual o Teams demorou tanto tempo a ser lançado para o Android Auto. A Google também anunciou a integração do Zoom e Webex no Android Auto, no I/O 2023.

Android Auto está integrado em 200 milhões de carros

Ambos os pacotes de software foram lançados na plataforma em setembro. O Android Auto também recebeu recentemente aplicações do The Weather Channel e do YouTube. A plataforma ainda oferece jogos para passageiros ou para todos quando o carro está estacionado, incluindo uma versão do Solitário e um jogo de corrida simples chamado Beach Buggy Racing 2.

A Google diz que o Android Auto está atualmente integrado em 200 milhões de carros, pelo que a adição do Microsoft Teams é certamente bem-vinda. Entretanto, a empresa também sugeriu que a taxa de adoção do Android Automotive explodiu no ano passado, à medida que os fabricantes de automóveis começaram a eliminar gradualmente os sistemas de infoentretenimento internos em favor do sistema operativo da Google. Empresas como a Chevrolet, Volvo, Polestar, Honda, Renault e até a GM anunciaram a adoção da plataforma da Google.

Android Automotive Produto com nome semelhante, mas distinto, que é, ao contrário da aplicação Android Auto, um sistema operativo de infoentretenimento completo.

