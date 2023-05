A I/O está a decorrer e a Google tem ainda muito para mostrar nos próximos dias. Uma das áreas onde já mostrou novidades é o Android Auto, onde a marca revelou agora o que vai trazer em breve. A empresa promete trazer as reuniões do Zoom, Teams e Webex para o Android Auto, mas há mais novidades.

Foi durante a I/O que a Google revelou as mais recentes novidades focadas no Android Auto e do Android Automotive. Estas duas plataformas recebem várias alterações e recebem várias apps que até agora estavam fora deste ecossistema, que tem cada vez mais utilizadores.

A mais relevante parece ser a chegada de várias apps dedicadas às reuniões. Estas ficam assim disponíveis dentro do Android Autor, mas com uma limitação importante e quase essencial. Falamos de que apenas vai ser possível usar a componente áudio nestas apps.

A somar a isso, a Google também revelou que está a lançar o Waze na Google Play Store para todos os veículos com o Google integrado. Isso significa que a popular app de navegação estará disponível fora do Android Auto e em outros carros para além dos modelos da Volvo e Polestar.

Cm o crescer dos carros elétricos, a Google quer criar recursos específicos para os condutores. Assim, o Waze no Android Auto e nos carros com Google integrado passa a ser possível procurar estações de carregamento de EV disponíveis. Esta pesquisa permitirá definir os conetores e assim encontrar as estações certas na rota ou próximos do utilizador.

Também o YouTube vai chegar, mas para os carros com o Google integrado. Alguns parceiros selecionados, incluindo a Polestar e a Volvo, vão trazer essa experiência para os seus carros através de uma atualização de software. Assim, e sempre que possível, os condutores podem assistir aos seus vídeos favoritos.

O Google diz que o Android Auto estará disponível em quase 200 milhões de carros até o final de 2023. A empresa também diz que o número de carros com os seus sistemas de entretenimento baseados inteiramente no Android Automotive OS com o Google integrado deve quase dobrar até o final do ano.