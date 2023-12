Imagine que, a preços acessíveis, consegue transformar o seu carro a gasolina num elétrico, com bateria e deixa de depender dos combustíveis fósseis. Será que lhe interessa este negócio? Se sim, saiba que há quem já o faça em apenas 8 horas!

Com um novo sistema que permite a instalação de baterias em até 42 modelos de automóveis convencionais, a start-up e-Revolt acredita que pode reduzir o tempo de conversão para apenas um dia.

O preço de um carro elétrico novo é frequentemente citado como um dos principais fatores que impedem o público em geral de comprar estes carros mais sustentáveis.

Mas e se pudesse manter o seu carro atual e torná-lo num carro elétrico?

A conversão de veículos movidos a combustíveis fósseis em veículos movidos a bateria não é um conceito novo, e o princípio foi mesmo aplicado a carros mais antigos para os trazer para a era moderna.

No entanto, o processo pode ser complexo e as empresas existentes podem demorar meses a efetuar a conversão. Agora, uma empresa alemã tem em mãos tecnologia e método para reduzir o tempo de espera dos clientes para apenas oito horas.

Além do processo ser rápido, a start-up alemã também pode converter até 42 modelos diferentes dos principais fabricantes de automóveis, com um kit de tamanho único para todos.

A forma como a e-Revolt abordou o processo de conversão colocou-a, desde o início, numa trajetória diferente da de outras empresas do sector que procuram aumentar a escala.

Como é que funciona?

Retiram o motor de combustão e têm um quadro que utiliza os pontos do motor antigo. Podem facilmente substituir apenas o motor pelo novo quadro e componentes. E é por isso que são muito mais rápidos que fazer outras propostas que têm de ser desenhadas caso a caso.

A empresa afirma que, em média, demora um dia a concluir o processo, que inclui a remoção do bloco do motor antigo do automóvel e a sua substituição pela tecnologia patenteada da bateria e pela estrutura do motor, bem como a digitalização completa do veículo.

O processo custa entre 12.000 e 15.000 euros.

Embora a velocidade seja fundamental para tornar o processo de conversão escalável, a capacidade de adaptar a produção é o trunfo da e-Revolt. Apesar da configuração atual tenha sido concebida para se adaptar a uma série de modelos de marcas específicas, a equipa afirma que pode responder ao desafio de um cliente que pretenda reequipar um veículo completamente diferente, voltando à prancheta de desenho.

Não existe uma solução única para um determinado veículo ou grupo de veículos.

O prolongamento do ciclo de vida dos veículos de forma sustentável e tendo em conta a economia circular confere a uma PME como a e-Revolt uma capacidade de adaptação que falta à maioria dos grandes fabricantes.

A duração atual da bateria dá aos veículos convertidos da empresa uma autonomia estimada de 250 - 300 km com um único carregamento, mas estão em curso desenvolvimentos para melhorar este desempenho. Para já, o processo poderá custar entre 12 e 15 mil euros.