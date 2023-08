52% dos leitores não têm, nem querem ter, um veículo elétrico

Com a crescente quantidade de oferta no segmento dos veículos elétricos, é natural que as pessoas tenham um maior interesse por estes carros, até porque há também o fenómeno das alterações climáticas por detrás, entre outros fatores. No entanto, de acordo com os resultados da nossa última questão semanal, 52% dos leitores não têm e também não querem ter um veículo elétrico. Vamos conhecer todos os resultados.

Tem, ou está a pensar comprar, algum veículo elétrico?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.385 respostas obtidas.

De acordo com os resultados obtidos, verificámos que 17% dos leitores responderam que já têm um veículo elétrico (412 votos), enquanto que 31% disseram que não tinham, mas estavam a pensar comprar (741 votos). Por sua vez, mais de metade dos participantes, com 52% dos votos, responderam que não têm, nem querem ter, um carro elétrico (1.232 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados atuais desta questão.

Estes resultados são um pouco diferentes aos obtidos em abril de 2022, quando colocámos esta mesma questão pela primeira vez aos nossos leitores. Nessa altura, com 2.571 votos, 22% responderam que já tinham um elétrico; 44% disseram que não tinham, mas queriam comprar; e 34% referiram que não tinham, nem queriam.

Nos comentários deixados no artigo onde colocámos esta questão, as dezenas de opiniões dividem-se e mostram que este ainda é um tema polémico que gera discussão.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se tem, ou se está a pensar comprar, um veículo elétrico.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Considera que, no geral, os jovens estão preparados para o mundo do trabalho? Sim.

Quase todos.

Nem todos.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

