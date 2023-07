Europa: vendas de carros elétricos superam pela primeira vez as de automóveis a gasóleo

Os carros elétricos afiguram-se cada vez mais como o novo paradigma do mercado automóvel. Como resultado, durante o mês de junho, as vendas de automóveis elétricos na União Europeia ultrapassaram, pela primeira vez, as dos modelos a gasóleo.

Carros elétricos já estão a tomar conta do mercado

De acordo com os dados fornecidos pela ACEA (Associação dos Construtores Europeus de Automóveis), os automóveis elétricos atingiram uma quota de mercado de 15,1%, contra 13,4% dos veículos a diesel.

Após a pandemia de COVID-19, a crise de abastecimento de semicondutores e a guerra na Ucrânia, o mercado europeu começou a recuperar, com um aumento de 17,9% no primeiro semestre do ano. No total, foram registados 5,4 milhões de automóveis no velho continente, embora este número seja ainda 21% inferior ao de 2019.

Os principais mercados europeus cresceram durante os primeiros seis meses de 2023, com a Espanha (+24%) a liderar o caminho, seguida pela Itália (+22,8%), França (+15,3%) e Alemanha (+12,8%). Entre janeiro e junho, foram vendidos 703 586 VEB (Veículos Elétricos a Bateria), dos quais 158 252 foram expedidos no último mês. Também em Portugal, os elétricos já se vendem mais do que os a gasóleo.

Gasolina ainda de pedra e cal

Os modelos a gasolina continuam a ser a escolha maioritária, com uma quota de 36,3%, enquanto os híbridos ou HEV (Hybrid Electric Vehicles) surgem em segundo lugar, com 24,3%. Isto significa que os veículos exclusivamente elétricos são agora o terceiro tipo de automóvel de passageiros mais popular na UE.

Os carros elétricos estão a começar a ganhar terreno no mercado europeu. Com uma quota de apenas 7,9%, os híbridos plug-in ou PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) estão ainda muito aquém dos números alcançados pelos elétricos. Embora a sua quota global tenha diminuído em relação a junho do ano passado, as matrículas destes veículos aumentaram 13,4%, graças à dinâmica verificada em Espanha e em França.

O automóvel mais vendido na Europa em junho foi o Tesla Model Y, que também liderou o ranking semestral, batendo o Dacia Sandero e o Volkswagen T-Roc. Tudo indica que, a manter-se o ritmo atual, o Model Y poderá terminar o ano não só como o automóvel mais popular do velho continente, mas de todo o planeta.

Curiosamente, apesar da proximidade do seu restyling a meio da vida (conhecido internamente como Project Highland), o Model 3 registou uma recuperação notável em junho, com um crescimento de volume de 115%. É provável que, assim que a versão atualizada for introduzida em setembro, volte a comer o seu irmão SUV extremamente popular.