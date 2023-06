Depois de vários anos de preparação, a Cybertruck da Tesla parece estar prestes a chegar ao mercado. Elon Musk já revelou os seus planos e as linhas de produção estão a ser preparadas. Com data prevista para agosto, surge agora uma novidade. Há uma Cybertruck a circular com pintura camuflada.

Novidade para a pickup de Elon Musk

Tem sido normal ver a Cybertruck a circular nas ruas perto dos escritórios da Tesla na Califórnia. A marca usa estas estradas para testar algumas alterações que faz na sua estética, aproveitando também para mostrar o que está a preparar.

Uma novidade surgiu há alguns dias e mostrou uma Cybertruck totalmente diferente num pormenor importante. Em vez de usar a sua habitual estética de alumínio, esta tinha uma pintura camuflada, como se a marca estivesse a tentar esconder alguma coisa.

Cybertruck circula com pintura camuflada

Apesar de parecer algo estranho, na verdade este tipo de pintura não é incomum na indústria automóvel. Várias marcas optam por aplicá-la nos seus veículos quando fazem testes de condução em estradas públicas, e não só, tentando assim esconder pormenores e outros detalhes dos seus novos modelos.

A grande diferença que existe aqui é a sua utilização pela Tesla. A marca de Elon Musk normalmente é mais aberta e não recorre a estas medidas para esconder os seus carros. Ainda assim, e como vimos no passado recente, também um Model 3 com as novas linhas foi visto com uma pintura camuflada.

O que tem a Tesla a esconder?

Há também o pormenor da própria pintura camuflada, que não segue o padrão da indústria. A Tesla optou por uma linha mais militar e que parece fazer o mesmo efeito. A existência deste modelo criou também alguns rumores. Fala-se que esta poderá ser a versão final da Cybertruck, a que vai entrar em produção muito em breve.

Há também quem garanta que esta será apenas um teste da Tesla, que quer disponibilizar uma pintura alternativa para a Cybertruck. Curiosamente, a marca de Elon Musk revlou que a única forma de mudar a cor da sua pickup é com a aplicação de uma película específica.