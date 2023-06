30,8 milhões de euros em multas de trânsito? Sim é verdade…

As multas de trânsito são umas das formas do Estado "angariar" dinheiro. Entre janeiro e abril, o Estado angariou 30,8 milhões de euros em multas de trânsito.

Multas: Governo quer chegar aos 135,8 milhões de euros este ano

Os dados revelados pelo ACP e divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO) mostram que, no mesmo período do ano passado, o dinheiro arrecadado neste âmbito chegou aos 24,3 milhões de euros, mas em 2023 a rubrica das multas de trânsito já teve um aumento superior a 26%. Contas feitas, são 30,8 milhões de euros em multas por incumprimento do Código da Estrada entre o início do ano e o final de abril.

Apesar de ser um valor bastante significativo, a meta do Governo para o conjunto deste ano na arrecadação deste tipo de multas está fixada em 135,8 milhões de euros. Segundo revela o ACP, este será mesmo o maior valor dos últimos cinco anos. Em 2019 (ano antes da pandemia). o valor arrecadado foi de 91,4 milhões de euros.

Segundo o que é revelado no relatório de 2022 da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, as principais causas das multas de trânsito são o excesso de velocidade (190 693), por condução sob o efeito de álcool (44 080) e por uso de telemóvel (27 958).