CAA aprovou o primeiro voo transatlântico movido a combustíveis de aviação sustentáveis

O Reino Unido deu luz verde àquele que será o primeiro voo transatlântico do mundo movido a combustíveis de aviação 100% sustentáveis (SAF - sustainable aviation fuel). Será operado pela Virgin Atlantic.

A Civil Aviation Authority (CAA) do Reino Unido deu aprovação à Virgin Atlantic para avançar com aquele que será o primeiro voo transatlântico do mundo movido, exclusivamente, por SAF.

Esta alternativa é, por muitos, apontada como a ideal para a alimentação sustentável do transporte aéreo, tendo em conta que este assina uma pegada de carbono substancial. Os biocombustíveis permitem que o processo seja mantido, com combustíveis alternativos aos fósseis.

Segundo a Agence France-Presse, esta decisão histórica surge, na sequência de análises técnicas rigorosas apresentadas pela Virgin Atlantic, apoiada por uma coligação de grandes empresas, incluindo Boeing, Rolls-Royce, BP, entre outras.

Esta licença não só permite que Virgin Atlantic e outras mostrem o seu compromisso com a sustentabilidade, mas também serve como um exemplo de como a indústria está sempre a explorar novas tecnologias.

Disse Rob Bishton, presidente-executivo da CAA, num comunicado de imprensa, sublinhando o papel fundamental que o regulador que chefia tem na promoção da sustentabilidade no setor da aviação.

Além disso, a autoridade britânica partilhou que foi conduzida uma análise muito completa das várias vertentes do voo, e que ele demonstrará que alimentar aeronaves com SAF é viável.

Com a licença da CAA assegurada, a Virgin Atlantic precisa, agora, da aprovação das autoridades de aviação dos Estados Unidos da América, Irlanda e Canadá, uma vez que o voo também atravessará o seu espaço aéreo.