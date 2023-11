The Sims 4 revela o For Rent Expansion Pack

A vida dos Sims continua bastante animada e em breve, vai ser apimentada com um novo pack, o Rent Expansion Pack. Venham conhecer este novo pacote de conteúdos para The Sims 4.

A Maxis acabou de revelar um novo pacote a caminho de The Sims 4, o Rent Expansion Pack.

Tal como o nome indica, este pack vai lançar os nossos Sims no mundo do imobiliário e permitir muitas e novas aventuras em redor das suas propriedades e negócios.

Tomarang, o local onde esta expansão Rent Expansion Pack decorre é um mundo luxuoso, belo e repleto de oportunidades para o mercado imobiliário.

Altamente inspirado em cidades de países do Sudeste Asiático, tais como Tailândia, Vietname, Cambodja ou Sri Lanka, Tomarang apresenta-se como um local de eleição para quem quiser fazer negócios com as suas propriedades. Mas atenção, Tomarang também está repleta de tradições e influências da cultura do sudeste asiático.

Seja como proprietário ou como inquilino do imóvel, as oportunidades não faltarão. Assim como potenciais situações incómodas, tais como, vizinhos complicados, problemas de canalização, e muito mais.

No Rent Expansion Pack de The Sims 4, os jogadores terão a oportunidade de criar os seus imóveis de luxo para arrendar. Apenas é necessária a imaginação para se poder criar um apartamento ou moradia de sonhos.

Com este pack surgem muitas mais novidades, tais como, pratos tipicamente asiáticos que os nossos Sims poderão preparar em casa.

O For Rent Expansion Pack para The Sims 4, estará disponível a 7 de Dezembro.