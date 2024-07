Beta aberta de Concord já tem datas

Tal como aqui tivemos oportunidade de explorar, Concord é o próximo titulo dos Firewalk Studios e encontra-se muito próximo de poder ser experimentado. Venham saber quais as datas da Beta aberta do jogo.

A Sony anunciou recentemente as datas da beta de acesso antecipado e da beta aberta de Concord, o próximo jogo dos Firewalk Studios.

A Beta de acesso antecipado deste shooter decorrerá entre 12 e 14 de Julho e apenas quem reservou o jogo poderá aceder a ela. Por outro lado, uns dias depois, de 18 a 21 de Julho, o acesso à versão beta aberta estará disponível para todos os jogadores em ambas as plataformas.

O acesso antecipado à beta de Concord permitirá aos jogadores que reservaram o título experimentarem o jogo três dias antes da sua beta aberta. Para além disso, aqueles que fizeram a sua reserva, poderão desfrutar desta beta de acesso antecipado juntamente com mais 4 amigos, graças aos incentivos de reserva.

De realçar que, durante estes dois períodos, os jogadores poderão juntar-se a amigos de ambas as plataformas (PlayStation 5 e PC) através do crossplay opcional, escolhendo entre os 16 Freegunners disponíveis para cada estilo de jogo. Desde caras conhecidas como Haymar, Vale, Lennox, 1-0FF e Star Child, presentes no trailer de apresentação, a outros membros da tripulação da Northstar, como It-Zi, Teo e Bazz, os jogadores poderão experimentar de que forma cada personagem aporta distintas habilidade estratégicas, sensações de movimento e disparo e, acima de tudo, uma personalidade única para o campo de batalha.

De realçar ainda que, na versão beta de acesso antecipado de 12 de Julho, os jogadores encontrarão quatro mapas - Freewater, Water Hazard, Star Chamber e Shock Risk - e três modos de jogo - Trophy Hunt, Cargo Run e Clash Point - aos quais será adicionado um quinto e novo mapa durante a versão beta aberta: Bone Mines, juntamente com o modo de jogo Area Control. Sabe mais sobre os mapas e os modos de jogo neste artigo do Blog Oficial da PlayStation.

Para além de conhecerem a tripulação da Northstar durante o jogo, os jogadores também poderão ficar a conhecer melhor a sua história através de espetaculares vinhetas cinemáticas – que são breves sequências que, após o lançamento de Concord, serão lançadas todas as semanas no jogo, a partir do lançamento.

Concord, chega à PlayStation 5 e ao PC no próximo dia 23 de Agosto.