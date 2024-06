Shooter Concord prepara armas para a Playstation 5

Já se encontra disponível para reserva o shooter Concord, em desenvolvimento pelos estúdios Firewalk Studios. Venham saber mais sobre este titulo que será lançado para Playstation 5 e PC.

A Sony anunciou recentemente que o shooter Concord, desenvolvido pelos Firewalk Studios, já se encontra disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Store e PlayStation Direct.

Concord é protagonizado pela tripulação da Northstar, um grupo de mercenários conhecidos como os Freegunners, que vagueiam pela galáxia de Concord aceitando missões de alto risco e enfrentando outras tripulações para obter recompensas.

Os jogadores poderão escolher desde poderosos, místicos e enormes robôs até habilidosos pistoleiros e snipers, combinando as habilidades para adaptar a sua estratégia em equipa. Concord pretende criar uma atmosfera de aventura repleta de momentos inesquecíveis de máxima tensão para desfrutar com amigos, num FPS ajustado e equilibrado para aproveitar desde o primeiro momento. As habilidades de cada Freegunner estão desenhadas para que cada tipo de jogador possa desfrutar, desde aqueles que são novos no género, até jogadores que procuram um jogo competitivo do mais alto nível.

Além de conhecer a tripulação da Northstar através do jogo, as suas histórias serão reveladas em vinhetas cinemáticas que estrearão no jogo todas as semanas a partir do lançamento. Estas breves cinemáticas contarão com arcos narrativos que desenvolverão as histórias dos personagens e as suas relações.

No seu lançamento, Concord terá uma seleção de 16 Freegunners distintos, cuja tripulação crescerá através de atualizações frequentes e gratuitas posteriores ao lançamento que incluirão novos Freegunners jogáveis, mapas, modos, vinhetas cinemáticas, entre outros.

Aqueles que reservarem agora o Concord receberão acesso à versão Beta do jogo (que estará disponível para a Playstation 5 e PC em Julho) para si e para os seus amigos (5 códigos); e ainda o Pacote Monarch, que inclui uma skin de franco-atirador Monarch Frontliner da Vale e um pacote de skin da arma Dead Reckoner. O título contará com uma Edição Standard (disponível em formato físico e digital), que inclui o jogo completo para a PlayStation 5 e custa 39,99€ (PVP estimado) e ainda com uma Edição Digital Deluxe (disponível em formato digital) que, para além do jogo completo para a Playstation 5, inclui também 16 skins de personagens, 72 horas de acesso antecipado e o Pacote Monarch. Esta está disponível por 59,99€.

Concord chegará à PlayStation 5 e ao PC no próximo dia 23 de Agosto.