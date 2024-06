C-DAYS: maior evento de cibersegurança de 18 a 20 de junho

A C-DAYS é um evento de referência nacional na área da cibersegurança, cujo principal objetivo é promover um espaço de discussão e reflexão das grandes temáticas que dizem respeito, direta ou indiretamente, à segurança do ciberespaço, numa perspetiva estratégica, operacional e técnica. O Pplware é Media Partner.

A 10.º edição da conferência C-DAYS, dedicada ao tema +Prevenção, volta a ser o ponto de encontro da comunidade da área da cibersegurança, em Portugal, que procura proporcionar o ambiente ideal para a partilha de conhecimento, ideias e práticas de cibersegurança.

As vulnerabilidades são pontos frágeis ou falhas que se encontram nas tecnologias da informação e comunicação, seja em equipamentos ou serviços, passíveis de serem exploradas por ciberameaças. A exploração de vulnerabilidades pode causar perturbações e danos consideráveis em qualquer organização, pelo que se torna necessário +Prevenção e uma célere identificação e correção de tais vulnerabilidades para reduzir esses riscos.

A contínua aposta na formação e capacitação dos cidadãos em cibersegurança, bem como o compromisso político das partes interessadas e da sociedade civil são essenciais para tornar a nossa sociedade mais resiliente e apta a gerir e reagir face a vulnerabilidades que o mundo digital apresenta.

A Conferência C-DAYS 2024 reúne, mais uma vez, oradores de diferentes áreas (decisores, profissionais, académicos, estudantes e comunidade em geral) para discutir e promover a reflexão nos domínios da sociedade, economia, políticas públicas, ética e direito, riscos e conflitos, bem como inovação e tecnologias futuras, aplicados ao ciberespaço.

Nesta edição da C-DAYS, para além de keynote speakers e painéis temáticos, vão decorrer workshops de cibersegurança, ministrados por especialistas, direcionados a diferentes públicos-alvo e realizadas reuniões com as diferentes comunidades de cibersegurança, bem como apresentações selecionadas no âmbito da call for presentations, revistas por um painel de júris multidisciplinar de diferentes entidades, em modo blind, composto pelo Centro Nacional de Cibersegurança, pela comunidade de segurança 0xOPOSEC e pela AP2SI – Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação.

Vai haver espaço para a presença de start-ups, na C-Days Start Up Village, com speed meetings, o Spot de Talento, no qual vão estar presentes Instituições de Ensino Superior parceiras (Universidade e Coimbra e Coimbra Business School).

Adicionalmente, a Conferência C-DAYS 2024 vai promover uma maior consciencialização dos jovens para a cibersegurança, através da realização de Oficinas Temáticas do Centro Internet Segura.

A 10.ª edição da C-DAYS conta com o apoio institucional da Universidade do Porto, Câmara Municipal de Coimbra, Ordem dos Engenheiros da Região Centro, Universidade de Coimbra e Coimbra Business School, bem como o apoio de mais de uma dezena de parceiros estratégicos dos setores público e privado.

PÚBLICO-ALVO

A conferência anual C-DAYS tem como público-alvo a comunidade de cibersegurança, com especial enfoque para as entidades que operam ou exercem funções com recurso às

Tecnologias de Informação e Comunicação, tais como:

Profissionais da área: Chief Information Security Officers (CISO);

Chief Information Officers (CIO);

Diretores e gestores de Tecnologias da Informação e Comunicação;

Membros de equipas de operações de segurança e de resposta a incidentes (SOC e CSIRT);

Outros profissionais de segurança das TIC;

Docentes e alunos da área em instituições de ensino superior e profissional;

Restante comunidade educativa;

Cidadão interessado.

NÚMEROS C-DAYS 2023

A C-Days 2024 conta com cerca de 115 oradores, nacionais e internacionais, de diferentes áreas do conhecimento e setores da sociedade, em domínios como sociedade, economia, políticas públicas, ética e direito, riscos e conflitos, assim como inovação e tecnologias futuras, aplicados ao ciberespaço.

As anteriores edições da C-Days têm contribuído para a afirmação e solidificação das comunidades de cibersegurança e da sua relação com a sociedade e o tecido económico, sendo atualmente reconhecida pela abrangência dos temas que aborda e pela qualidade dos seus oradores, traduzindo-se numa presença anual que ronda entre 800 e 1000 participantes com origem em diversos setores e organizações e instituições, públicas e privadas, incluindo profissionais de IT, gestores, académicos e comunidade estudantil. Este reconhecimento levou, a partir de 2022, ao surgimento de edições anuais da C-DAYS, em parceria com os Governos Regionais dos Açores e da Madeira.

O programa da C-Days 2024 está disponível em: https://www.c-days.cncs.gov.pt/schedule/

O Centro Nacional de Cibersegurança tem como missão contribuir para que cidadãos e empresas usem o ciberespaço de uma forma livre, confiável e segura. Atua como coordenador operacional e autoridade nacional em matéria de cibersegurança junto do Estado, operadores de infraestruturas críticas nacionais, operadores de serviços essenciais e prestadores de serviços digitais.

O CNCS transporta, também, a sua ação para a sociedade em geral, garantindo que o ciberespaço é utilizado como espaço de liberdade, segurança e justiça, para proteção dos setores da sociedade que materializam a soberania nacional e o Estado de Direito Democrático