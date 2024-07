Novo parque eólico flutuante da Suécia vai abastecer metade de Estocolmo

Os projetos de energia renovável têm surgido, no sentido de aproximar os países de um consumo alegadamente mais verde. Por via de uma central eólica flutuante, a Suécia terá turbinas eólicas suficientes para abastecer metade de Estocolmo.

À medida que as preocupações com as alterações climáticas aumentam, surgem novos projetos energéticos, que procuram ser alternativas mais ecológicas para alimentar as necessidades de energia das populações.

Agora, na Suécia, estão em curso planos para uma nova central eólica flutuante. De nome Skidbladner, este deverá incluir até 147 turbinas eólicas. Instaladas em plataformas flutuantes firmemente ancoradas no fundo do mar, estas deverão atingir uma altura máxima de 360 metros e abranger uma área de aproximadamente 1400 km quadrados.

O pedido de aprovação governamental foi, agora, formalmente apresentado, e a empresa prevê que a central comece a funcionar em 2033.

Caso seja aprovado pelo Governo da Suécia, a central será instalada a cerca de 20 km a norte de Gotska Sandön. A empresa Eolus, responsável pelo projeto, estima que este poderá produzir 11,7 terawatts-hora (TWh) de eletricidade por ano.

Situada a cerca de 100 km de Estocolmo, estima-se que a capacidade planeada produzirá eletricidade suficiente para abastecer milhões de agregados familiares, podendo satisfazer cerca de metade das atuais necessidades de eletricidade da capital sueca.

Para Per Witalisson, diretor-executivo da Eolus, a expansão gradual da energia eólica offshore é importante para satisfazer as crescentes necessidades de eletricidade da Suécia. Também Anna Lundsgård, responsável pela energia eólica offshore na Eolus, vê vantagens na energia eólica flutuante: longe da costa, as condições de vento são ideais e o impacto visual é mínimo.

Portanto, além do Skidbladner, a empresa está a planear ativamente a construção de outra central, o Herkules, ambos situados em águas suecas perto de Gotland. Os projetos combinados visam dotar a Suécia de 4,6 gigawatts de capacidade instalada e gerar cerca de 25 terawatts-hora de eletricidade por ano.