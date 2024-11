Até agosto deste ano o consumo de combustíveis rodoviários teve uma redução de apenas 0,8% em relação ao período homólogo de 2023, de acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). ZERO quer que em 2025 novos táxis e TVDE sejam 100% elétricos, bem como a totalidade das frotas em 2030.

Segundo a Zero, até 2024 será virtualmente impossível alcançar a necessária redução de 5% das emissões no setor dos transportes para o colocar em linha com a trajetória de redução de emissões para atingir os objetivos do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC).

A ZERO estima, a partir de informação de diversas fontes, que possam existir entre 40.000 e 50.000 táxis e TVDE em circulação no país.

Zero: 2025 sem novos táxis e TVDE a combustão

Com o intuito de livrar a mobilidade flexível e partilhada da dependência de combustíveis fósseis, a ZERO propõe o licenciamento exclusivo de táxis e TVDE 100% elétricos já a partir de 2025, devendo em 2030 ser proibida a circulação de veículos a combustão neste subsetor.

Tendo em conta este esforço e uma vez que se prevê que os impostos rodoviários (ISP, ISV e IUC) gerem receitas da ordem dos 5.200 milhões de euros em 2025, a ZERO sugere o investimento de, pelo menos, 75 milhões de euros no próximo ano em incentivos à eletrificação do setor dos táxis e TVDE.

Via Zero