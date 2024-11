Como adicionar GPS / Localização na Central de controlo do iPhone com iOS 18

Com o iOS 18, a Central de controlo passou a ser, efetivamente, um local central para dominarmos as mais variadas funcionalidades. Por exemplo, podemos colocar um botão para ativar ou desativar o GPS/Localização do nosso iPhone. Vamos ver como podemos fazer essa operação.

Botão Localização diretamente na Central de controlo

Podemos não querer permanentemente o serviço de localização ativo no nosso iPhone. Como tal, a Apple disponibiliza nas Definições, um menu onde podemos ir lá ativar ou desativar essa opção.

Basicamente vamos a Definições > Privacidade e segurança > Serviços de localização e dentro deste menu temos o botão que permite desativar ou ativar TUDO de uma só vez. Isto porque, mais abaixo, individualmente me cada aplicações, podemos gerir esta opção do serviço.

Claro, exige sempre aqui uns toques de entrar pelas definições até ao ponto fundamental. Não seria mais rápido ter um botão na Central de controlo?

Como adicionar GPS / Localização na Central de Controlo

A ideia então é criar um ícone, uma espécie de atalho rápido na Central de controlo que nos permite rapidamente ter acesso ao botão ligar e desligar a localização do nosso iPhone.

Para isso temos de recorrer à app Atalhos. O método é como temos feito, em vez de um comando, inserimos um endereço. Vamos ver então os passos:

Abrir a app Atalhos;

Clicar no canto superior direito no sinal de mais (+);

Agora usar a barra de pesquisar por URL;

Na lista escolher a opção URL e dentro clicar em cima da opção Abrir URL;

Na primeira secção, onde aparecerá como exemplo o endereço da Apple, colar o seguinte endereço: prefs:root=Privacy&Security&path=LOCATION

Agora podem testar clicando na barra de rodapé no ícone Play;

Também pode mudar o nome do atalho, clicando em cima e até pode mudar o aspeto do ícone.

Agora é clicar no botão OK e o atalho está pronto.

Para escolher este atalho na Central de controlo, basta clicar no sinal de mais (+);

Depois com a página em edição, clicar no fundo, na opção Adicionar um controlo;

Depois vamos pesquisar pela secção Atalhos e clicamos em cima do ícone Atalhos;

Pronto. Ele aparecerá na Central de controlo, com o seu modelo mais retangular, mas basta darmos um toque para o seu aspeto arredondado.

A partir de agora podemos ter esta opção também à distância de um dedo. E se explorarmos esta lista:

... iremos seguramente descobrir muitas outras funcionalidades igualmente passiveis de colocar na Central de controlo.

Iremos trazer outras opções, agora de aplicações, para potenciar ao máximo esta área super importante do iOS 18.

