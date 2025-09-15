iOS 26 está finalmente disponível para todos

Tal como estava prometido, a Apple acaba de lançar o iOS 26 agora para todos. Se tiver o seu iPhone preparado, como mostrámos aqui, então já pode descarregar a versão do sistema operativo mais importante dos últimos anos.

iOS 26 - Tudo o que há de novo

Apresentado ao mundo no passado dia 9 de junho, o iOS 26 é uma atualização grande, com mudanças visuais, melhorias de usabilidade, mais inteligência integrada, e novos apps. Hoje, a Apple pretende dar um novo rumo aos seus dispositivos com várias e importantes funcionalidades.

Não só por questões gráficas, mas muito por questões de usabilidade, as novidades pretendem dar ao utilizador um controlo ainda maior do poder de um iPhone, mais ainda quando entramos numa era onde a IA está a tomar conta das rotinas.

iOS 26 - Todas as novidades Design O Liquid Glass torna as interações em todo o iOS mais agradáveis, refrata e reflete conteúdo em tempo real e permite focar ainda mais a atenção no conteúdo apresentado no ecrã.

O tempo adaptável no ecrã bloqueado redimensiona‑se de forma fluida em função do espaço disponível no ecrã, complementando os objetos das fotografias e adaptando‑se à medida que vão aparecendo notificações e atividades em tempo real.

Os cenários espaciais permitem adicionar um novo efeito 3D aos fundos de ecrã com fotografias, dando‑lhes vida quando move o iPhone.

Os ícones das aplicações têm um aspeto totalmente novo com Liquid Glass e há mais formas de os personalizar com aspetos claros ou escuros atualizados, novos ícones com tonalidades de cor e um novo visual transparente.

As ilustrações animadas dos álbuns tornam a reprodução de música mais imersiva, com animações em ecrã completo concebidas por artistas em álbuns suportados. Câmara O design otimizado facilita o acesso aos modos de captura de fotografia e vídeo, e para aceder aos restantes modos basta passar o dedo.

As sugestões de limpeza avisam quando a lente está suja para poder tirar fotografias com a maior nitidez possível (iPhone 15 e posterior).

O novo gesto dos AirPods permite tirar uma fotografia ou começar a gravar vídeo: basta premir a haste dos AirPods 4 e AirPods Pro 2 e modelos posteriores. Fotografias Os separadores distintos para Biblioteca e Coleções facilitam a navegação e é possível aceder à pesquisa em todas as vistas.

A vista de coleções pode ser personalizada com três opções de disposição diferentes e é fácil comprimir e reordenar as coleções.

O reconhecimento de eventos, como concertos e eventos desportivos, permite ver informação detalhada sobre um evento e aceder a conteúdo relacionado. Telefone A nova opção de disposição unificada reúne Favoritos, Recentes e Voicemail.

As chamadas filtradas de números desconhecidos podem ser colocadas numa nova área da lista de chamadas para não incomodarem. Mensagens A filtragem de remetentes desconhecidos ajuda a controlar quem pode entrar em contacto consigo e coloca as mensagens filtradas numa nova área da lista de conversas, para não incomodarem.

É possível adicionar fundos às conversas para as personalizar, com a opção de usar fundos integrados ou fotografias próprias.

As sondagens podem ajudar a saber a disponibilidade de todos para um jantar ou a decidir sobre um presente de grupo.

Os indicadores de digitação em grupos permitem saber exatamente quem está prestes a intervir. CarPlay Um novo design com Liquid Glass ajuda a distinguir cada área de interação do painel e o novo design da barra de separadores facilita a navegação nas aplicações.

Com o design compacto para chamadas recebidas, é fácil acompanhar as indicações da sua aplicação de navegação favorita.

Os Tapbacks na aplicação Mensagens permitem‑lhe reagir facilmente às mensagens enquanto conduz, por exemplo, com um polegar para cima ou um coração.

As conversas afixadas aparecem na parte superior da aplicação Mensagens, para facilitar o acesso às conversas mais frequentes.

As pilhas de widgets encontram‑se à esquerda do painel, para poder ver rapidamente as suas aplicações favoritas.

As atividades em tempo real aparecem automaticamente no painel, o que facilita o acompanhamento de eventos enquanto conduz. Mapas Os itinerários preferidos melhoram as suas deslocações frequentes ao aprenderem os itinerários que faz entre locais que visita regularmente, como o trajeto de casa para o trabalho. Música Graças à tradução e pronúncia das letras, é mais fácil acompanhar as suas músicas favoritas e compreender o seu significado, mesmo que não saiba o idioma.

AutoMix efetua transições entre músicas sem interrupções, como um DJ, ajustando o tempo e o ritmo para proporcionar uma experiência de reprodução contínua.

Afixe músicas, álbuns, listas de reprodução e muito mais na parte superior da biblioteca para poder reproduzi‑los de forma rápida e fácil. Carteira Os cartões de embarque atualizados dão‑lhe mais acesso a informação relevante e atempada sobre os voos e aeroportos, bem como acesso rápido às funcionalidades da aplicação da companhia aérea.

As opções de financiamento por prestações do seu banco ou fornecedor do cartão (para compras com cartão de crédito e débito) estão disponíveis no iPhone quando paga com o Apple Pay em lojas físicas. Apple Games A nova aplicação é um destino central para jogos no iPhone, onde pode retomar os jogos que adora, descobrir novos favoritos e jogar com amigos de novas formas.

Desafie amigos, acompanhe as pontuações em tempo real e veja o que os seus amigos andam a jogar.

Aceda a toda a biblioteca de jogos, incluindo as descargas novas e antigas da App Store e do Apple Arcade, e inicie‑os sempre que quiser.

As recomendações de novos jogos são baseadas nos jogos que mais gosta de jogar. Proteger as crianças online Os pedidos de comunicação permitem que as crianças enviem pedidos aos pais quando querem poder comunicar com novos números de telefone.

Converta facilmente as contas existentes em contas para crianças para tirar o máximo partido de todas as proteções de segurança disponíveis para crianças.

As experiências adequadas à idade nas aplicações dão aos pais a opção de permitir que as crianças partilhem a respetiva faixa etária com aplicações de terceiros, para poderem aceder a conteúdos e funcionalidades adequados à respetiva faixa etária.

A funcionalidade Segurança na comunicação foi alargada para intervir quando é detetada nudez em chamadas FaceTime em direto e para desfocar nudez em álbuns partilhados na aplicação Fotografias. Acessibilidade Os rótulos nutricionais de acessibilidade nas páginas de produtos da App Store indicam se funcionalidades de acessibilidade, como o VoiceOver, o controlo por voz e as legendas, estão disponíveis em aplicações e jogos antes de os descarregar.

O leitor de acessibilidade facilita a leitura do texto em qualquer aplicação, oferecendo novas formas de personalizar o texto com diversas opções de tipo de letra, cor e espaçamento, assim como suporte para conteúdo enunciado.

O acesso braille ajuda a tomar notas, ler documentos, abrir aplicações e efetuar várias outras tarefas com facilidade através da linha braille ligada. Outros A aplicação Pré‑visualização, nova no iPhone, é dedicada à visualização e edição de ficheiros PDF, com funcionalidades poderosas como o autopreenchimento, um digitalizador de documentos e opções de exportação.

O FaceTime tem uma página de início renovada que inclui cartazes de contacto personalizados para as chamadas recentes e mensagens de vídeo que são reproduzidas à medida que se desloca no ecrã.

A captura local grava o áudio e vídeo de alta qualidade do iPhone durante qualquer chamada de videoconferência, permitindo‑lhe produzir entrevistas ou podcasts com gravações mais nítidas.

O seletor de entrada de áudio na central de controlo facilita a escolha do microfone adequado para cada aplicação, incluindo na web.

O tempo estimado de carregamento indica quanto tempo demorará a carregar o iPhone.

O consumo adaptável aprende com o seu uso habitual da bateria e, nos dias de maior consumo, faz ajustes automáticos para ajudar a prolongar a duração da bateria ao longo do dia (iPhone 15 Pro e modelos posteriores).

A experiência de registo da tensão arterial na aplicação Saúde pode enviar‑lhe lembretes para medir a tensão arterial com um medidor de terceiros e criar um relatório em PDF para o seu prestador de cuidados de saúde.

O novo separador Treino na aplicação Fitness permite registar treinos e ver métricas como ritmo e distância, e ainda mais se tiver um monitor de frequência cardíaca compatível, como os AirPods Pro 3. Se tiver um Apple Watch, pode aproveitar o ecrã maior ao usar funcionalidades como a criação de um treino personalizado.

A temperatura adaptável ajusta automaticamente o termóstato à sua temperatura preferida quando está a caminho de casa e ajusta‑se para poupar energia quando sai de casa ou vai de férias.

As opções personalizadas de adiamento permitem ajustar o tempo de adiamento do alarme, com opções entre 1 e 15 minutos.

O histórico de palavras‑passe fornece uma linha temporal das alterações efetuadas a uma conta na aplicação Palavras‑passe, incluindo um histórico das palavras‑passe anteriores e das palavras‑passe fortes geradas.

A aplicação Notas permite importar e exportar ficheiros com formatação Markdown.

Design e Interface — “Liquid Glass”

Nova linguagem visual chamada Liquid Glass : interfaces translúcidas, brilho, reflexos dinâmicos, efeitos de vidro que interagem com movimento e conteúdo.

: interfaces translúcidas, brilho, reflexos dinâmicos, efeitos de vidro que interagem com movimento e conteúdo. Ícones, widgets, menus, botões, controles, navegação redesenhados para combinar com o novo visual.

Ecrã bloqueado e Ecrã principal: mais expressivos, com personalizações visuais adicionais.

Apple Intelligence e IA

Mais funcionalidades de IA integradas (Apple Intelligence): traduções em tempo real de texto e áudio, dentro de apps como Mensagens, FaceTime, Telefone.

Suporte para modelos no dispositivo (“on-device”) que garantem mais privacidade.

Genmoji, Visual Intelligence, Image Playground: novas formas de criar avatares, interagir com imagens de formas mais dinâmicas.

Apps novas e melhorias nas que já existiam

Nova app Jogos : centraliza jogos, Arcade, conquistas, etc.

: centraliza jogos, Arcade, conquistas, etc. Nova app Pré-visualização : (como no macOS) para edição de documentos, marcações, etc.

: (como no macOS) para edição de documentos, marcações, etc. App Diário: diário pessoal com entradas múltiplas, mapas para visualizar entradas por localização.

Recursos de comunicação

Mensagens : tradução automática, filtragem melhor de spam ou chamadas indesejadas no Telefone.

: tradução automática, filtragem melhor de spam ou chamadas indesejadas no Telefone. Telefonia (“telefone”): recursos como Call Screening, Hold Assist para chamadas de suporte/serviço, notificações mais inteligentes.

Outros destaques

CarPlay mais informativo : notificações menos intrusivas, melhor integração com Mensagens e chamadas.

: notificações menos intrusivas, melhor integração com Mensagens e chamadas. Apple Music : traduções de letras, pronúncia, AutoMix para transições mais suaves entre músicas.

: traduções de letras, pronúncia, AutoMix para transições mais suaves entre músicas. Fotos : layout renovado, separação entre “Biblioteca” e “Coleções”, cenas espaciais (“Cenário espacial”) que trazem efeitos 3D para fotos favoritas.

: layout renovado, separação entre “Biblioteca” e “Coleções”, cenas espaciais (“Cenário espacial”) que trazem efeitos 3D para fotos favoritas. Gravações e áudio : gravação de áudio de alta qualidade em videochamadas; se tiveres AirPods / AirPods Pro com chip H2, podes usar os auscultadores como controle remoto da câmara (segurar neles para gravar).

: gravação de áudio de alta qualidade em videochamadas; se tiveres AirPods / AirPods Pro com chip H2, podes usar os auscultadores como controle remoto da câmara (segurar neles para gravar). Modo de energia adaptável: o Modo de Energia Adaptável pode fazer «ajustes de desempenho» quando necessário para prolongar a duração da bateria do iPhone.

Compatibilidade

iPhones compatíveis: iPhone 11 e modelos mais recentes; modelos antigos como iPhone XR, XS e XS Max não recebem iOS 26 .

. Outros dispositivos (iPads, Apple Watch, etc.) também recebem atualizações, dependendo do hardware.

Considerações finais

iOS 26 representa uma das mudanças mais visuais e funcionais significativas da Apple nos últimos anos. O “Liquid Glass” traz uma nova cara ao sistema, mas pode haver curva de adaptação.

Os recursos de IA (alguns ainda não disponíveis na UE) melhoram bastante a experiência no dia a dia, especialmente para tradução, mensagens, fotos.

A par desta versão para o iPhone, a Apple lançou também o iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26.