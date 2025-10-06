iOS 26.1 beta 2 já disponível

A Apple lançou a iOS 26.1 beta 2 para programadores. Esta nova versão surge cerca de duas semanas após o lançamento da primeira beta. Sim, o argumento mais importante desta versão é a Siri já falar em português de Portugal.

O que há de novo no iOS 26.1 beta 2?

Bom, não se sabe ainda o que há de novo, dado que a Apple não partilhou essa informação. Sabe-se, sim, que a nova build é a 23B5059e, atualizando da versão anterior 23B5044l.

Até agora, esta versão está disponível apenas para programadores. Contudo, espera-se que uma versão beta pública seja disponibilizada ainda esta semana.

Sabe-se que a atualização continua a focar-se em ajustes de design menores e melhorias subtis, bem como na expansão do suporte a mais idiomas no Apple Intelligence.

Observações:

Se já estiver a usar a beta 1 do iOS 26.1, esta será uma atualização incremental.

A versão pública provavelmente trará as mesmas melhorias e poderá servir como preparação para o lançamento oficial.

Fique atento às notas de lançamento oficiais e aos fóruns de utilizadores para identificar mudanças mais específicas ou correções de bugs.

Como tem sido habitual, além do iOS, também está disponível a beta 2 para o iPadOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1, e macOS Tahoe 26.1.