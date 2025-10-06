Monopólio da NVIDIA ameaçado: AMD e OpenAI formam aliança para o futuro da IA

A NVIDIA tem sido a rainha incontestável do hardware para inteligência artificial (IA), mas um novo acordo promete agitar o mercado. A AMD e a OpenAI anunciaram uma parceria que procura não só impulsionar os modelos da criadora do ChatGPT, como também redefinir o equilíbrio de forças no setor.

Uma aliança de gigawatts para alimentar a próxima geração de IA

Embora a liderança da NVIDIA no segmento de hardware para IA seja um facto, a AMD está determinada a conquistar uma fatia maior deste mercado em franca expansão. Para tal, encontrou o parceiro ideal: a OpenAI.

A fabricante de semicondutores sediada na Califórnia celebrou um acordo com a startup de IA para fornecer as suas mais potentes GPUs para os seus centros de dados. Segundo a empresa liderada por Lisa Su, trata-se de uma aliança com um valor potencial de "dezenas de milhares de milhões de dólares".

Ao abrigo desta parceria, a AMD compromete-se a fornecer à OpenAI um total de 6 gigawatts de poder computacional, através das suas placas gráficas mais avançadas. Este fornecimento será faseado ao longo de vários anos e envolverá diferentes gerações de hardware.

De acordo com a informação divulgada pela AMD, a implementação do primeiro gigawatt para os centros de dados da OpenAI será realizada com as suas GPUs da série Instinct MI450. O arranque desta fase está previsto para a segunda metade de 2026. De momento, não foram revelados detalhes sobre o prazo total para a entrega de toda a capacidade acordada.

OpenAI poderá ainda tornar-se acionista da AMD

A colaboração entre a AMD e a OpenAI transcende o simples fornecimento de hardware para centros de dados de IA. A fabricante de chips anunciou a emissão de um warrant que confere à empresa de Sam Altman o direito de adquirir até 160 milhões de ações. A possibilidade de exercer este direito estará dependente do cumprimento de determinados objetivos e metas por ambas as partes.

Caso a startup exerça a totalidade do warrant e adquira todas as ações correspondentes, poderá assegurar uma participação de aproximadamente 10% no capital da AMD. A administração de Lisa Su justifica esta oferta como uma forma de "alinhar os interesses estratégicos" de ambas as empresas. A reação do mercado a esta notícia foi imediata e expressiva: no momento da redação, as ações da AMD registavam uma valorização de quase 36%.

Com este anúncio, a OpenAI assegura a colaboração de dois fornecedores estratégicos para os seus planos futuros. É importante sublinhar que esta aliança com a AMD não implica, de forma alguma, que a OpenAI pretenda prescindir da NVIDIA.

Pelo contrário, a criadora do ChatGPT firmou também um acordo com a NVIDIA para o fornecimento de 10 gigawatts de poder computacional a partir de 2026, com a empresa de Jensen Huang a comprometer-se a investir até 100 mil milhões de dólares no laboratório de IA.

