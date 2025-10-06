Zeekr 001 carrega em 7 minutos e chegará em breve à Europa

O Zeekr 001 foi completamente renovado com um novo sistema elétrico de 900 volts e tempos de carregamento que, na melhor das hipóteses, ficam em apenas 7 minutos (10-80%).

Interior luxuoso e tecnologia de ponta no novo Zeekr 001

A marca chinesa Zeekr, uma das atuais pontas de lança do poderoso grupo Geely (que também é a empresa-mãe da Lotus, Polestar e Volvo), está prestes a renovar o seu primeiro modelo, o shooting brake 001.

Embora a sua apresentação oficial só vá ocorrer no próximo dia 11 de outubro, a marca já revelou o interior, bem como as principais características técnicas.

O novo Zeekr 001 adota um novo conceito interior chamado ‘Starry Sky Concert Hall’, que se destaca por incluir um ecrã tátil de 16 polegadas e 3.5K (antes 15.05 polegadas e 2.5K), um painel de instrumentos digital de 13.02 polegadas, um Head-up Display com realidade aumentada de 39.3 polegadas, um painel traseiro de 8 polegadas e um sistema de som com 29 altifalantes.

Os bancos traseiros podem reclinar-se até 125º e dispõem tanto de apoios de pernas extensíveis de 35 cm e ajustáveis em 87.º como de apoios para os pés. Além disso, contam com 12 pontos de massagem (os dianteiros chegam aos 20 pontos).

O teto panorâmico Starry Sky, como o nome indica, pode mostrar diferentes constelações através de 500 unidades de luz integradas no próprio vidro.

O sumptuoso veículo não muda muito por fora. Mede 4.977 mm de comprimento, 1.999 mm de largura e 1.545 mm de altura, com uma distância entre eixos de 3.005 mm.

Enquadra-se, portanto, no segmento E (berlinas executivas), uma categoria onde também se encontram o Audi A6 Avant e-tron e o BMW i5 Touring. No entanto, o modelo chinês supera os seus rivais alemães em aspetos como o carregamento, como veremos a seguir.

Elétrico chinês anuncia uma autonomia de até 810 km

Enquanto o modelo anterior tinha uma arquitetura de 800 volts, o recém-chegado dá o salto para os 900 volts.

A versão de tração traseira debita 503 cv (370 kW) e está equipada com uma bateria Qilin da CATL com 103 kWh de capacidade, que lhe proporciona uma autonomia de 810 km CLTC.

Com uma taxa de carregamento de 6C, o carro pode carregar dos 10 aos 80% em apenas 10 minutos.

A variante com tração integral atinge os 925 cv (680 kW) e pode ser escolhida com duas baterias: o já referido pack de 103 kWh, que lhe confere 762 km CLTC, e a Golden Brick, desenvolvida pela própria Geely, que é do tipo LFP (lítio-ferrofosfato), tem 95 kWh e oferece uma autonomia de 710 km CLTC.

Com uma taxa de 12C, demora apenas 7 minutos a carregar dos 10 aos 80%.

Diferenças entre CLTC, WLTP e EPA CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle): método usado na China, com acelerações suaves e velocidades médias baixas. É o mais otimista, pode indicar até 30–40% mais autonomia do que a real. WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): padrão europeu que combina condução urbana, estrada e autoestrada. Mais realista que o CLTC, mas ainda ligeiramente otimista (10–15% acima da condução real). EPA (Environmental Protection Agency): método dos EUA, o mais rigoroso e próximo da utilização real. Considera o uso do ar condicionado e velocidades elevadas. Costuma indicar 10–20% menos autonomia do que o WLTP. Resumo: CLTC → valores mais altos | WLTP → equilíbrio | EPA → valores mais realistas.

Dado que o modelo atual já é comercializado em vários mercados europeus, é de esperar que o seu substituto não demore muito a chegar ao velho continente.