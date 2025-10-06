ChatGPT de bolso: dispositivo da OpenAI não terá ecrã, mas vai ver e ouvir tudo à sua volta

Juntamente com Jony Ive, o conhecido ex-designer da Apple, a OpenAI planeia lançar um dispositivo que funcionará como uma espécie de ChatGPT de bolso. Com alguns desafios técnicos pela frente, há novos detalhes sobre o novo gadget.

Conforme informámos, em maio, a OpenAI adquiriu a io, uma startup de dispositivos cofundada por Jony Ive, numa operação de quase 6,5 mil milhões de dólares.

Na altura, Sam Altman partilhou que o ex-designer da Apple e a sua equipa ajudariam a empresa de Inteligência Artificial (IA) a criar dispositivos com a tecnologia. Após a Bloomberg reportar que os primeiros gadgets deveriam ser lançados em 2026, Ming-Chi Kuo, analista da cadeia de fornecimento e frequente informador da Apple, apontou, posteriormente, para 2027.

Mais recentemente, o Financial Times noticiou que a OpenAI e Jony Ive pretendem criar "um dispositivo do tamanho da palma da mão, sem ecrã, que possa captar sinais audiovisuais do ambiente físico e responder às solicitações dos utilizadores".

Dispositivo com o ChatGPT terá de assegurar a privacidade dos utilizadores

Embora o objetivo do gadget seja claro, questões não resolvidas em torno da "personalidade" do dispositivo, a forma como ele lida com a privacidade e a infraestrutura de computação podem atrasar o lançamento.

Ao Financial Times, uma fonte adiantou que, em vez de esperar por um comando verbal específico, o dispositivo adotaria uma abordagem "sempre ativa". Neste contexto, a equipa terá enfrentado dificuldades para garantir que ele só falasse quando fosse útil e encerrasse as conversas no momento apropriado.

Ainda que um ChatGPT de bolso possa parecer entusiasmante, o histórico do mercado diz-nos que pode não ser o sucesso esperado. Recorde-se do Rabbit R1, um assistente virtual de bolso alimentado por IA, que rapidamente perdeu o interesse dos utilizadores, após ser lançado no início do ano passado.