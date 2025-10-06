Pela primeira vez, um veículo elétrico autónomo passou uma fronteira sem condutor a bordo

Os veículos autónomos são cada vez mais capazes, com várias empresas a depositar neles o futuro do transporte. Em mais um passo neste sentido, a empresa de tecnologia Einride anunciou a primeira travessia autónoma de fronteira e passagem alfandegária sem um condutor humano a bordo.

No final de setembro, a Einride, uma empresa de tecnologia que fornece soluções digitais, elétricas e autónomas para o transporte rodoviário de mercadorias, anunciou aquilo que descreveu como um marco histórico: a operação transfronteiriça bem-sucedida de um veículo elétrico autónomo sem condutor humano a bordo nem cabina.

A travessia autónoma da fronteira ocorreu na passagem fronteiriça de Ørje, do município de Marker, na Noruega, relativamente perto da fronteira com a Suécia, e marca a primeira travessia autónoma elétrica sem condutor de uma fronteira nacional.

Segundo a empresa, num comunicado, as operações transfronteiriças de veículos autónomos são desafiantes devido às diferentes regulamentações nacionais, bem como às barreiras técnicas, tais como sinalização rodoviária inconsistente e procedimentos alfandegários.

Por isso, "esta conquista significativa representa um grande salto em frente para as operações transfronteiriças autónomas".

Veículo autónomo foi capaz de passar uma fronteira nacional

Tendo em conta elevada relevância da automatização deste caso de utilização para as suas operações futuras, a Tolletaten, a alfândega norueguesa, está a apoiar a iniciativa da Einride.

Por forma a lidar com as complexidades das passagens internacionais de fronteira e realizar tarefas normalmente geridas por um motorista humano, a Einride integrou os seus sistemas com a solução alfandegária digital da Noruega, o Digitoll, através do seu parceiro Q-Free.

Desta forma, as mercadorias foram declaradas, digitalmente, com antecedência, de modo a tornar o processo de despacho alfandegário transfronteiriço mais fluído.

Segundo descrito pela Einride, a empresa "demonstrou as capacidades mais amplas da sua tecnologia elétrica autónoma através da integração perfeita do seu hardware e software avançados", nomeadamente:

O Einride Driver, o Autonomous Drive Stack proprietário da empresa, ou seja, o seu veículo autónomo sem cabina, construído para o efeito;

A Control Tower, uma plataforma inteligente para gestão e supervisão de frotas.

Desta forma, a empresa destacou como a tecnologia pode melhorar a segurança, a eficiência e a sustentabilidade no transporte rodoviário de mercadorias.

Transporte autónomo para fronteiras tem mão da UE

A demonstração pioneira de travessia de fronteiras com veículos elétricos autónomos sem condutor é um componente essencial do projeto MODI, cofundado pela União Europeia (UE).

Este projeto MODI visa permitir a implementação segura do transporte autónomo pesado numa ampla variedade de aplicações de mercado, melhorando o setor dos transportes e da logística através da aceleração da introdução de soluções de mobilidade conectada, cooperativa e automatizada (em inglês, CCAM).