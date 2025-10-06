Huawei Watch GT 6 Series desfilou na Moda Lisboa, combinando estilo e tecnologia de ponta

A cada lançamento, a Huawei destaca a intenção de integrar funcionalidades de alta tecnologia em dispositivos visualmente bonitos e, no caso dos smartwatches, próximos dos tradicionais. Desta vez, a marca reforçou esta posição, através de uma parceria inédita que incluiu a Huawei Watch GT 6 Series no desfile do designer de moda Gonçalo Peixoto, na ModaLisboa.

Para a Huawei, a parceria com o designer de moda Gonçalo Peixoto representa um passo lógico na afirmação dos seus wearables como acessórios de moda.

Segundo a marca, a apresentação na ModaLisboa prometeu e entregou um momento marcante, onde a sinergia entre a ousadia de Gonçalo Peixoto e a inovação tecnológica da Huawei Watch GT 6 Series ditou o ritmo da passarela.

Relógios inteligentes que se assemelham a relojoaria tradicional

O design elegante e intemporal da nova série de smartwatches assemelha-se à relojoaria tradicional e adapta-se a diferentes estilos e ocasiões. Construída com materiais premium, está disponível em dois modelos - Pro (46 mm) e Standard (46 mm e 41 mm), num total de 11 versões.

No desfile, as peças de Gonçalo Peixoto foram complementadas com o modelo de 41 mm, dando especial destaque às versões em milanesa dourada, tecido e pele compósita em tons de castanho e fluoelastómero lilás. O designer utilizou a versão Pro em titânio.

A Huawei Watch GT 6 Series materializa a crescente aposta da marca em wearables cada vez mais inteligentes. Os dispositivos distinguem-se por integrarem funcionalidades avançadas de saúde e bem-estar, sem comprometer a elegância. Estas garantias tornaram-se, aliás, uma assinatura da Huawei.

A mais recente linha de smartwatches foi concebida a pensar no dinamismo do dia a dia dos utilizadores contemporâneos: versatilidade que permite uma monitorização precisa e contínua, a par de um design que garante uma imagem sofisticada.

A filosofia da Huawei reflete a visão de Gonçalo Peixoto, que defende e celebra uma mulher forte, empoderada e pronta para enfrentar qualquer desafio, "tornando esta colaboração uma aliança natural de valores", segundo a Huawei.

Auriculares da Huawei reforçaram fusão entre tecnologia e estilo

A marcar presença no desfile estiveram, também, os Huawei FreeClip, uns auriculares open-ear que se assemelham a brincos ear cuffs.

Com um design inovador, esta proposta de áudio é concebida para utilizadores dinâmicos, pois permite desfrutar de uma experiência sonora de alta qualidade sem perder a noção do meio envolvente.

A sua presença no desfile sublinha uma fusão pertinente entre tecnologia de ponta e estilo, posicionando os Huawei FreeClip não apenas como um dispositivo tecnológico, mas como um acessório de moda para o dia a dia.

